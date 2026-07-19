Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro en la final ante España

Por qué un doblete no le alcanza a Messi

Si el rosarino convierte dos goles ante España llegará a las 10 conquistas e igualará a Mbappé. Sin embargo, ese empate no le alcanzaría para quedarse con la Bota de Oro. El primer criterio de desempate establecido por la FIFA es la cantidad de asistencias. Actualmente, ambos futbolistas acumulan cuatro pases gol, ya que Mbappé igualó ese registro en el encuentro por el tercer puesto.

Si Messi anotara dos goles pero no diera ninguna asistencia, ambos quedarían igualados en goles y asistencias. En ese caso entraría en juego el segundo criterio de desempate: los minutos disputados durante el torneo. Allí, el delantero francés tiene ventaja, por lo que sería quien recibiría el premio.

Los dos escenarios para que Messi gane la Bota de Oro

El capitán argentino tiene solamente dos caminos para terminar como máximo goleador del Mundial: Marcar un hat-trick frente a España y llegar a 11 goles, superando a Mbappé.

Convertir dos goles y aportar una asistencia, para igualar los 10 tantos del francés pero superarlo en asistencias (5 contra 4). Más allá del premio individual, el gran objetivo de Lionel Messi es conducir a Argentina hacia la conquista de la cuarta estrella y retener el título mundial obtenido en Qatar 2022.

Si además logra una actuación decisiva en la final, el capitán podría cerrar otra Copa del Mundo histórica, sumando un nuevo récord a una carrera que ya lo ubica entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.