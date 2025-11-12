"
Apareció en Uruguay la camiseta con la que Boca homenajeó a Russo

Un joven trabajador rural encontró la camiseta mientras cortaba el pasto con un tractor en medio del campo. Fue en Cañada Nieto, un pequeño pueblo rural.

A casi un mes de que el plantel de Boca, encabezado por Leandro Paredes y el actual DT Claudio Úbeda, lanzara al cielo una camiseta en homenaje al exentrenador Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, se conoció su inesperado destino: la prenda llegó hasta Uruguay, a más de 170 kilómetros desde Buenos Aires.

camiseta de Russo en Uruguay 2

El hallazgo ocurrió en Cañada Nieto, un pequeño pueblo del departamento de Soriano, con poco más de 400 habitantes. Allí, Agustín Elugui, un joven trabajador rural, encontró la casaca mientras cortaba el pasto con un tractor en medio del campo.

“Era un día de rutina, yo estaba cortando pasto en el medio del campo y vi los globos. Los iba a pasar por arriba pero me dio curiosidad. Cuando vi que era de Boca se la mostré a mi novia y fue ella la que me contó lo del homenaje. Ahí tomé dimensión de lo que había pasado”, contó en diálogo con ESPN.

La historia se conoció gracias al periodista uruguayo Pepe Temperan, quien publicó las fotos en su cuenta de X (antes Twitter)

Increíble. De la Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo”, escribió junto a una imagen de la prenda y los globos desinflados.

Qué pasará con la camiseta que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

Elugui, sorprendido por la repercusión, dijo que todavía no decidió qué hará con la camiseta: “La tengo guardada en mi casa, no sé qué voy a hacer con ella, no lo pensé. Me dieron ideas, quizá la puedo guardar como un recuerdo o dársela al museo de Boca, no lo sé...”.

La vestimenta había sido soltada el 18 de octubre, antes del partido entre Boca y Belgrano, como parte de uno de los homenajes más emotivos tras la muerte de Russo, ocurrida el 8 de octubre. Llevaba en la espalda la leyenda “1956 – infinito”, en referencia al año de nacimiento del técnico y a su legado eterno en el club.

El descubrimiento coincidió prácticamente con la victoria de Boca en el Superclásico ante River por 3 a 0.

FUENTE: A24

