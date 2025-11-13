Ayrton Costa descartó la chance de jugar para Cabo Verde

Una de las novelas más curiosas de los últimos meses del fútbol argentino llegó a su fin, ya que Ayrton Costa rechazó ser parte de la Selección de Cabo Verde.

“Cabo Verde no. Mi abuelo era de ahí, yo soy argentino” afirmó el defensor de buena actualidad en el “Xeneize”, quien se tomó la situación con humor, para luego aclarar que tiene el sueño latente de ser convocado para el combinado que dirige el DT Lionel Scaloni.

Aún así, en una conferencia de prensa ofrecida por los jugadores de Boca en el predio que tiene el club en Ezeiza, Costa aseguró estar “enfocado en Boca”, con el objetivo de “ganar cosas” en la institución “Azul y Oro”, que se encuentra en la primera posición de la zona A del Torneo Clausura 2025 y ya aseguró su acceso a la próxima Copa Libertadores, disputando la fase de grupos por primera vez desde 2023.

La increíble clasificación del seleccionado conocido como los “Tiburones Azules” se dio al liderar el grupo D de la clasificación africana al próximo Mundial, obteniendo 23 puntos en 10 partidos, aunque la posibilidad de debutar en una selección, e incluso jugar una cita mundialista, no fue suficiente para convencer a Costa, de 26 años y pasado en Independiente, quien todavía espera su lugar en el seleccionado albiceleste.