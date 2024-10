Los 10 jugadores con más chances de ganar el Balón de Oro

Vinícius Júnior

El extremo volvió a ser fundamental en el Real Madrid campeón de la Champions League, de La Liga y de la Supercopa de España durante la temporada pasada. Anotó 24 goles y repartió 11 asistencias en los 39 partidos que disputó con el conjunto Merengue. Además, marcó el primer tanto frente al Borussia Dortmund en la final del torneo más importante del mundo a nivel clubes, competición en la que fue elegido como el mejor jugador de la temporada.

Pese a que realizó dos anotaciones en la goleada frente a Paraguay, su Copa América fue mala, a tono con la de su selección, que cayó por penales en los cuartos de final ante Uruguay. Encima el futbolista de 24 años no pudo estar presente en el encuentro frente a la Celeste por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, por lo hecho con su equipo, sigue siendo el principal candidato a quedarse con el trofeo.

Jude Bellingham

Otra de las figuras del Real Madrid en la pasada temporada. Tuvo un inicio fulgurante y fue de más a menos durante. Cuajó su mejor año en el apartado estadístico, ya que anotó 23 goles y dio 13 asistencias en los 42 partidos que disputó. En La Liga finalizó tercero en la tabla de goleadores, por detrás de Artem Dobyk y Alexander Sørloth.

A diferencia de su compañero de equipo, su selección sí tuvo una buena participación en el certamen continental. Inglaterra llegó a la final de la Eurocopa, aunque perdió con España y continúa con su mala racha en torneos internacionales. El futbolista de 21 años marcó dos tantos en el campeonato, en la victoria del debut frente a Serbia y un golazo de chilena frente a Eslovaquia en los octavos de final para forzar el alargue.

Rodri

El volante central del Manchester City confirmó en la Eurocopa que es el mejor futbolista en su posición actualmente. Referente del plantel campeón, jugó casi todos los partidos, salvo frente a Albania por la tercera jornada de la fase de grupos, por acumulación de tarjetas amarillas. Le anotó a Georgia en los octavos de final, y fue figura ante Alemania y Francia. En la final debió salir reemplazado en el entretiempo por una lesión, pero eso no le quitó la posibilidad de quedarse con el premio al mejor jugador del torneo.

En su club, por otra parte, tuvo una gran temporada en el apartado goleador, anotando nueve tantos; además brindó 14 asistencias. Fue campeón de la Premier League por cuarta vez en su carrera y ganó también la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Otro de los grandes contendientes a quedarse con el Balón de Oro.

Kylian Mbappé

La flamante estrella del Real Madrid tuvo su última temporada con el Paris Saint-Germain, club del que se fue como el máximo goleador histórico. Pese a que no logró su gran objetivo que era ganar la Champions League, fue clave para llegar a las semifinales, instancia en la que cayó con el Borussia Dortmund. En el último año anotó la increíble suma de 44 goles en 48 partidos.

Con su selección tuvo una Eurocopa agridulce. Pese a que Francia finalizó entre los cuatro mejores, su nivel no estuvo a la altura de lo esperado, en gran parte debido a la fractura del tabique que sufrió en el debut frente a Austria. Solo pudo anotar un tanto, de penal, en el empate ante Polonia.

Lautaro Martínez

El delantero argentino tuvo una de las mejores temporadas de su carrera. Campeón de la Serie A y la Supercopa Italia con el Inter, siendo el máximo goleador de ambas competiciones, el Toro se afianzó como uno de los mejores centrodelanteros del mundo. En total fueron 27 los tantos que anotó esta temporada con su equipo. Además, asistió a sus compañeros en siete oportunidades.

Y el broche de oro lo puso en la Copa América. Fue el máximo anotador del certamen con cinco tantos y marcó el gol que le dio el título a Argentina en el alargue de la final frente a Colombia. Si antes del certamen internacional era un candidato a quedarse con el galardón, ahora lo es aún más.

Harry Kane

Un grandísimo jugador que increíblemente todavía no pudo ganar un título en su carrera. Su traspaso al Bayern Múnich parecía que iba a cortar esa sequía, pero no fue así. Pese a que anotó 44 goles en 45 partidos con el conjunto bávaro, no pudo alzar ninguna de las cuatro competencias que disputó en la temporada. Perdió la final de la Supercopa contra el RB Leipzig, cayó en las semifinales de la Champions ante el Real Madrid, fue subcampeón de la Bundesliga tras una temporada histórica del Bayer Leverkusen, y quedó eliminado sorpresivamente de la Copa de Alemania ante el Saarbrücken.

Con Inglaterra también se quedó a las puertas de consagrarse en la Eurocopa. Al igual que en 2021, su selección cayó en la final, en este caso ante España. Fue el goleador de los Three Lions en el certamen con tres tantos. A pesar de su desgracia con los títulos, sus grandes números lo meten como uno de los candidatos a alzar el Balón de Oro.

Toni Kroos

El mediocampista alemán cerró su carrera jugando a un altísimo nivel. Fue clave en el triplete que logró el Real Madrid este año. Más allá de su seguridad y tranquilidad para manejar el mediocampo, aportó un gol y diez asistencias en esta temporada, incluyendo una a Dani Carvajal en la final de la Champions.

No pudo culminar su maravillosa trayectoria como futbolista de la mejor manera, ya que su selección fue eliminada en los cuartos de la Euro a manos de España. Hasta aquel partido, venía siendo una de las figuras del certamen. El Balón de Oro podría ser un gran broche para su historia como profesional.

Lamine Yamal

La gran revelación de esta temporada debutó en abril de 2023 con apenas 15 primaveras. Este año se destapó como uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y mostró una madurez muy extraña a su edad. Xavi le dio la confianza y lo transformó en un hombre clave en la primera del Barcelona, donde jugó 50 partidos, anotó siete goles y repartió diez asistencias.

En la Eurocopa se dio a conocer al mundo. Jugó todos los partidos y, con cuatro asistencias y un golazo en la semifinal frente a Francia, se consagró como el mejor jugador joven del torneo. Si no es este año, su potencial lo pone como uno de los grandes candidatos a alzar el Balón de Oro en el futuro.

Dibu Martínez

En la Copa América volvió a demostrar que, por nivel y personalidad, está entre los mejores arqueros del mundo. Además, ha tenido una gran temporada con su club y con su selección. Con el Aston Villa logró una histórica clasificación a la Champions League, tras finalizar cuarto en la Premier League. También alcanzó las semifinales de la Conference League, donde cayó ante el posterior campeón, Olympiacos de Grecia. Con el conjunto inglés mantuvo la valla invicta en 15 oportunidades.

Con Argentina, por su parte, obtuvo su cuarto título y volvió a ser fundamental cuando el equipo lo necesitó. Con atajadas claves, tan solo un gol recibido y dos penales atajados en la serie frente a Ecuador, el Dibu logró ser el mejor arquero de la Copa América por segunda vez consecutiva. ¿Volverá un arquero a ganar el Balón de Oro, luego de lo que hizo Lev Yashin en 1963?

Dani Carvajal

Un futbolista que siempre ha pasado por debajo del radar, pero fundamental para las reiteradas consagraciones del Real Madrid en los últimos años. Ahora como referente, tanto del conjunto Merengue como de la Selección de España, tuvo una grandísima temporada. Seis goles -incluyendo uno en la final de la Champions- , cinco asistencias y tres títulos con la Casablanca este año.

Fue de los mejores laterales derechos en la Euro, a pesar de que se perdió dos partidos: uno por cuestiones tácticas y otro porque fue expulsado frente a Alemania en los cuartos de final. Sin embargo, volvió al once titular para jugar la final y cuajó un gran partido. Además, anotó un gol en el debut frente a Croacia.