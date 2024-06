Lionel Messi vuelve a un estadio que marcó su carrera

El duro golpe de la derrota contra Chile en la final de la Copa América 2016

El MetLife Stadium fue escenario de una de las derrotas más dolorosas de Lionel Messi con la Selección Argentina. El 26 de junio de 2016, la Albiceleste cayó por penales ante Chile, que se coronó campeón de la Copa América Centenario (la segunda consecutiva, tras la consagración en 2015).

El astro rosarino, quien falló su remate desde los doce pasos en la serie, rompió en llanto apenas finalizó el encuentro y luego sorprendió al mundo de fútbol al anunciar su retiro del conjunto nacional. "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", fueron las sorpresivas declaraciones, a las que luego añadió: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está". Poco tiempo después, cambió su decisión y regresó al equipo. El resto es historia: conquistó todos los títulos (Copa América, Finalissima y Mundial) de la mano de Lionel Scaloni.