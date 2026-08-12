La muerte de Jorge Messi generó una gran conmoción en el fútbol mundial. Los mensajes de afecto para el Diez no tardaron en llegar y se masificaron tras la emotiva carta de Lionel Messi en sus redes sociales. Para sorpresa de todos, el crack argentino ya volvió a jugar con el Inter Miami: ingresó en el entretiempo ante León por la Leagues Cup.
Lionel Messi reapareció en Inter Miami y fue recibido con una ovación
El capitán argentino reapareció ante León por la Leagues Cup después de regresar de Rosario, donde despidió a su padre. Ingresó en el segundo tiempo y fue recibido con una fuerte muestra de afecto por los hinchas.