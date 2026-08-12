Lionel Messi reapareció en Inter Miami y fue recibido con una ovación

Con el encuentro iniciado, el crack rosarino se metió en el banco de suplentes con sus compañeros y fue enfocado en los primeros segundos de juego. Por supuesto, recibió un aplauso por parte de los hinchas en la cancha del Inter Miami, destacando su compromiso con el plantel.

Lionel Messi ya está en el banco de suplentes del Inter Miami en Leagues Cup. pic.twitter.com/4gGQAagWHg — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 12, 2026

En el entretiempo, el crack argentino entró en lugar de Daniel Pinter, autor del gol en el primer tiempo.

Rodrigo De Paul Ian Fray Daniel Pinter



19-year-old Pinter scores his first goal for @InterMiamiCF against Leon. pic.twitter.com/lc3FOk23Xh — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Mientras esperaba en la línea para entrar al campo, los fanáticos enloquecieron con su ingreso: fue ovacionado, hubo corridas para ubicarse en sus asientos y se vivió un momento muy emotivo.

Messi avisó en su primera intervención

Lionel Messi necesitó apenas un minuto para generar su primera oportunidad. El argentino recibió por el medio y ensayó uno de sus habituales remates desde larga distancia, aunque el arquero controló sin problemas. El público celebró su ingreso como un gol y lo recibió con una fuerte ovación.