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Lionel Messi reapareció en Inter Miami y fue recibido con una ovación

El capitán argentino reapareció ante León por la Leagues Cup después de regresar de Rosario, donde despidió a su padre. Ingresó en el segundo tiempo y fue recibido con una fuerte muestra de afecto por los hinchas.

La muerte de Jorge Messi generó una gran conmoción en el fútbol mundial. Los mensajes de afecto para el Diez no tardaron en llegar y se masificaron tras la emotiva carta de Lionel Messi en sus redes sociales. Para sorpresa de todos, el crack argentino ya volvió a jugar con el Inter Miami: ingresó en el entretiempo ante León por la Leagues Cup.

El equipo rosa decidió incluirlo en la lista de convocados y automáticamente todas las miradas en el estadio de Florida se fueron con el capitán albiceleste.

En la previa del partido, Leo llegó tomando mate al estadio, aunque no se mostró para las cámaras durante el calentamiento y su presencia era una incógnita pese a la confirmación del club.

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@crackstok

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Con el encuentro iniciado, el crack rosarino se metió en el banco de suplentes con sus compañeros y fue enfocado en los primeros segundos de juego. Por supuesto, recibió un aplauso por parte de los hinchas en la cancha del Inter Miami, destacando su compromiso con el plantel.

En el entretiempo, el crack argentino entró en lugar de Daniel Pinter, autor del gol en el primer tiempo.

Mientras esperaba en la línea para entrar al campo, los fanáticos enloquecieron con su ingreso: fue ovacionado, hubo corridas para ubicarse en sus asientos y se vivió un momento muy emotivo.

Messi avisó en su primera intervención

Lionel Messi necesitó apenas un minuto para generar su primera oportunidad. El argentino recibió por el medio y ensayó uno de sus habituales remates desde larga distancia, aunque el arquero controló sin problemas. El público celebró su ingreso como un gol y lo recibió con una fuerte ovación.

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