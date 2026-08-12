Previo al paso por Diputados, Fernández se explayó sobre el acuerdo con Vicuña

Uno de los puntos que Fernández remarcó con más énfasis fue la naturaleza del aporte de 250 millones de dólares que la empresa realizará a un fideicomiso de infraestructura. El ministro fue directo para despejar cualquier confusión: "Esto que decimos no es reembolsable, no es deducible, no es compensable. No es un préstamo, no hay que devolverlo". Y fue más allá: "Es un dinero que la provincia va a recibir para construir la infraestructura necesaria y que la empresa da una muestra de confianza, porque nadie pone esta cantidad de dinero si no está pensando en construir la mina".

El funcionario aclaró además que, en el hipotético caso de que la mina se demore en su construcción, la provincia no tendría que reintegrar el dinero ni compensarlo contra impuestos o regalías futuras.

Primero la obra, después el desembolso

La gran diferencia que Fernández marcó respecto de los fideicomisos anteriores tiene que ver con el mecanismo de desembolso. En los esquemas previos, el dinero ingresaba primero y las obras se asignaban después, muchas veces con demoras y baja ejecución. "Cuando nosotros asumimos la gestión, los fideicomisos de infraestructura minera tenían un nivel de ejecución en torno al 30%", reconoció el ministro.

En este caso, el esquema es inverso: "Primero la obra y después el dinero. La empresa pone a disposición los fondos contra certificados de avance de obra. Es decir, si no hay obra en ejecución, no hay desembolso". Para Fernández, esa es la clave de la trazabilidad que diferencia este acuerdo de los anteriores: "¿Qué mejor trazabilidad que asegurarnos de que cada vez que la empresa realiza el aporte, lo realiza porque hay una obra que está en ejecución y se está pagando?".

La oposición y el debate por la Ruta 40

El acuerdo generó cuestionamientos desde sectores opositores, en particular sobre la Ruta 40 y la posibilidad de que San Juan esté pagando dos veces por la misma obra, ya que existen fondos nacionales asignados para esa vía. Fernández no esquivó el tema y respondió con dureza: "¿Se dieron cuenta ahora de que esa era la manera de administrarlo? ¿Qué pasó en los últimos 20 o 30 años con alguna de las rutas? La Ruta Nacional 40 Norte o la Ruta 40 Sur, el problema no es de los últimos dos años y medio".

El ministro explicó además que la provincia firmó un convenio con la Nación para tomar la concesión de varias rutas nacionales: la Ruta 40, la Ruta 150 que une Chihuelasto con Iglesia pasando por Hacha, la Ruta 153 que une Mediagua con Barreal, la Ruta 149 —el corredor minero que une Iglesia con Calingasta— y la Ruta 20, que definió como "la ruta más transitada de San Juan, incluso más que la Ruta 40".

Sobre las críticas, Fernández fue categórico: "Lo que no podemos esperar es quedar entrampados en una discusión ideológica de quién tiene que pagar, porque el sanjuanino necesita la ruta. Hace 30 años que no se hace una ruta. El sanjuanino paga impuestos y quiere que esas rutas estén en condiciones para circular".

Sin anexo de obras y con expectativa de unanimidad

Uno de los planteos que podría surgir en la Cámara es que los diputados exijan un anexo detallado de las obras que se van a realizar con los fondos. Fernández lo anticipó y lo descartó de plano, con un argumento histórico: "Ninguno de los fideicomisos que fue aprobado en gestiones anteriores fue aprobado con un anexo de obras. Los invito a los diputados que pudieran llegar a pedir ese anexo, que vayan y que nos traigan cuál era el anexo de obras. Simplemente porque no es necesario, porque es un fideicomiso que se va construyendo a lo largo del tiempo y va a durar muchos años".

El ministro sí adelantó que el gobernador Orrego ya dio pistas sobre las prioridades: obras viales, hídricas y de saneamiento. Y aclaró que el detalle pormenorizado llegará una vez que estén confirmados los fondos del bono y aprobado el convenio con Vicuña: "Lo último que quiere hacer el gobernador es jugar con las expectativas de la gente. No quiere dar certeza de una obra que después por alguna razón no se pueda hacer".

Con esa lógica, Fernández llegó al programa con una expectativa clara sobre lo que viene el viernes en la Cámara: "Me imagino que debería aprobarse por unanimidad, más allá de alguna consulta que haya que evacuar. Es algo muy bueno para San Juan, es algo que mejora cosas que San Juan ya buscó hacer, que tenían defectos, y estamos tratando de corregir esos defectos".