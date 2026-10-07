"Leyenda": así reaccionaron los diarios del mundo a la despedida de Messi

Su último gol, sus palabras, el cariño del público y de sus compañeros también se volvieron tendencia, y fueron reflejados por los medios de todo el planeta.

El fenómeno eterno

El capitán argentino demostró que, incluso en su despedida, puede seguir rompiendo marcas. Pero un aspecto que no pudo eludirse, ni siquiera en un contexto de emoción, fue el que eligieron algunos diarios: comparar su retiro con la actualidad de Cristiano Ronaldo.

El que fue tajante al momento de mencionar el tema, fue The Telegraph -diario británico-: “Hay algo apropiado en la imagen que cada uno proyectó en los últimos días. Messi como beatífico, pero cargado de gran peso emocional. Ronaldo haciendo pucheros, furioso y sin vergüenza poniendo su persona primero”.

Por otro lado, The New York Times apuntó a cómo evolucionó el vínculo entre Messi y los hinchas: “Durante años, hubo muchas personas en Argentina que lo criticaron, lo rechazaron e incluso lo abuchearon. Pero ahora se despide como una leyenda”.

Finalmente, Marca -diario deportivo de España históricamente ligado al Real Madrid- optó por comparar las estadísticas de la Selección en la época Pre Messi: “Los números hablan”.

En cuanto al diario AS, marcó tres puntos del evento: lo que será el nuevo camino sin Messi, “los drones de la vergüenza” -sobre el show que se montó luego del partido- y “el mensaje contra los conspiranoicos” -en relación al momento en que el rosarino descartó que haya sucedido “algo” en la final contra España-.

BBC Sport tituló, como la mayoría de las cadenas en el mundo, que se trató del “Último Baile” del rosarino con la albiceleste.

El medio brasilero UOL afirmó: “Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias”.

En tanto, el periódico El Universal, tradicional de México, señaló: “De película; así fue el gol de Mesi en su emotiva despedida con Argentina”.

Otras cadenas, como Sky Sport, hicieron el seguimiento del minuto a minuto en sus redes, destacando las lágrimas, el discurso y el último gol de Messi con la camiseta argentina.