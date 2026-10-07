Las juveniles de Universitario Rugby & Hockey Club ratificaron su buen presente en el Regional Cuyano de Menores. Las cuatro categorías lograron la clasificación al Final Four del certamen que reúne a equipos de San Juan, Mendoza y San Luis.
Las juveniles de Universitario clasificaron al Final Four del Cuyano de Menores
Tras la disputa de la última fecha, las cuatro divisiones juveniles de Universitario avanzaron a la instancia decisiva del Regional Cuyano de Menores. M15, M16 y M17 competirán por la Copa Oro, mientras que M19 disputará la Copa Plata.