La sorpresiva respuesta de Palermo sobre si dirigiría River

En aquella entrevista, también había hablado sin filtro sobre su relación con Juan Román Riquelme, otra gloia del Xeneize y actual presidente: "No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca".

Dirigir en el Brasileirao, otro sueño de Palermo

"Es un torneo que entusiasma para cualquier entrenador: grandes equipos, muy competitivo el fútbol. Ojalá sea una posibilidad venir a dirigir en el fútbol brasileño", dijo en TNT Sports.