La Selección ya está en Kansas para iniciar su preparación rumbo al Mundial

La delegación partió durante la madrugada desde el predio Lionel Messi de Ezeiza y aterrizó en suelo estadounidense pasado el mediodía argentino. A bordo viajaron integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y una importante parte de los futbolistas convocados por Scaloni.

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Entre los jugadores presentes estuvieron Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Nicolás Paz, entre otros.

Mientras tanto, algunos de los referentes que finalizaron recientemente sus compromisos con sus clubes se incorporarán directamente en Estados Unidos. Es el caso de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.

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Kansas City fue elegida por la Asociación del Fútbol Argentino por cuestiones logísticas y de infraestructura. Allí, el seleccionado se alojará en el Hotel Origin y utilizará las instalaciones del Sporting Kansas City para desarrollar los entrenamientos previos al debut.

La actividad comenzará formalmente este lunes, mientras que antes del inicio del Mundial la Albiceleste disputará dos amistosos de preparación. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el segundo el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Embed - ¡ARGENTINA YA ESTÁ EN KANSAS! LA SELECCIÓN LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El debut mundialista llegará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a Austria el 22 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27.

Con el arribo a Kansas, la ilusión volvió a ponerse en marcha. La Scaloneta ya está en territorio mundialista y el sueño de conquistar una cuarta estrella comenzó oficialmente su recorrido.