La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los deportes más representativos de la provincia. La Federación Ciclista Sanjuanina presentó oficialmente el calendario de la Temporada de Pista 2026, un campeonato que volverá a reunir a los mejores pedalistas locales en el moderno Velódromo Vicente Alejo Chancay y que llevará el nombre de "Homenaje a Don José Carlos Rufino".
El ciclismo vuelve a acelerar: ya tiene fecha el inicio de la Temporada de Pista 2026
La Federación Ciclista Sanjuanina confirmó el calendario completo del campeonato de pista. Serán 11 fechas entre julio y septiembre, con el Velódromo Vicente Alejo Chancay como escenario principal.