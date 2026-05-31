El ciclismo vuelve a acelerar: ya tiene fecha el inicio de la Temporada de Pista 2026

La competencia se pondrá en marcha el próximo 12 de julio y se extenderá hasta el 27 de septiembre, con un total de 11 fechas distribuidas durante tres meses de intensa actividad.

La mayoría de las jornadas se disputarán en el escenario ubicado en Pocito, que desde su inauguración se transformó en el centro neurálgico del ciclismo provincial y nacional. Solamente una fecha, prevista para el 6 de septiembre, todavía no tiene sede confirmada.