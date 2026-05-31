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El ciclismo vuelve a acelerar: ya tiene fecha el inicio de la Temporada de Pista 2026

La Federación Ciclista Sanjuanina confirmó el calendario completo del campeonato de pista. Serán 11 fechas entre julio y septiembre, con el Velódromo Vicente Alejo Chancay como escenario principal.

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los deportes más representativos de la provincia. La Federación Ciclista Sanjuanina presentó oficialmente el calendario de la Temporada de Pista 2026, un campeonato que volverá a reunir a los mejores pedalistas locales en el moderno Velódromo Vicente Alejo Chancay y que llevará el nombre de "Homenaje a Don José Carlos Rufino".

La competencia se pondrá en marcha el próximo 12 de julio y se extenderá hasta el 27 de septiembre, con un total de 11 fechas distribuidas durante tres meses de intensa actividad.

La mayoría de las jornadas se disputarán en el escenario ubicado en Pocito, que desde su inauguración se transformó en el centro neurálgico del ciclismo provincial y nacional. Solamente una fecha, prevista para el 6 de septiembre, todavía no tiene sede confirmada.

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El certamen llega con grandes expectativas luego de una temporada rutera que volvió a mostrar el crecimiento del ciclismo sanjuanino, una disciplina que continúa siendo una de las principales banderas deportivas de la provincia.

El calendario completo

Julio

  • 1ª fecha: domingo 12 de julio – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 2ª fecha: sábado 25 de julio – Velódromo Vicente Alejo Chancay

Agosto

  • 3ª fecha: domingo 2 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 4ª fecha: domingo 9 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 5ª fecha: domingo 16 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 6ª fecha: viernes 21 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 7ª fecha: domingo 30 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay

Septiembre

  • 8ª fecha: domingo 6 de septiembre – escenario a confirmar
  • 9ª fecha: domingo 13 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 10ª fecha: domingo 20 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay
  • 11ª fecha: domingo 27 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay

Con la programación ya definida, los equipos y corredores comienzan a ultimar detalles de la preparación para afrontar una nueva temporada que promete espectáculo, velocidad y una fuerte convocatoria de público en cada fecha.

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