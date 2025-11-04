Con la ilusión de dejar bien representada a la provincia, la Selección Sanjuanina de Futsal, perteneciente a la Liga Sanjuanina de Fútbol, emprendió viaje rumbo a Misiones, donde desde el 3 al 8 de noviembre se disputará el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas Masculino 2025, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
La Selección Sanjuanina de Futsal viajó al Nacional de Ligas
