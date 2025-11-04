La Selección Sanjuanina de Futsal viajó al Nacional de Ligas

El equipo conducido por Matías Illanes viene de intensas semanas de preparación y ya se encuentra enfocado en su debut, que será frente a la Liga Formoseña de Fútbol, en el marco de la Zona B, donde también comparte grupo con San Nicolás y Ushuaia. Los sanjuaninos buscarán superar la fase clasificatoria y meterse entre los mejores del país, en una competencia que reúne a los máximos exponentes del futsal federado argentino.

La Secretaría de Deporte de San Juan acompañó de manera integral al seleccionado, brindando apoyo en movilidad, indumentaria, elementos deportivos y logística, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte federado y con las disciplinas que representan a la provincia en el ámbito nacional.