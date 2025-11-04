"
La Selección Sanjuanina de Futsal viajó al Nacional de Ligas

El seleccionado sanjuanino masculino de futsal participará, desde el miércoles en Misiones, en el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas Masculino 2025.

Con la ilusión de dejar bien representada a la provincia, la Selección Sanjuanina de Futsal, perteneciente a la Liga Sanjuanina de Fútbol, emprendió viaje rumbo a Misiones, donde desde el 3 al 8 de noviembre se disputará el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas Masculino 2025, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

El equipo conducido por Matías Illanes viene de intensas semanas de preparación y ya se encuentra enfocado en su debut, que será frente a la Liga Formoseña de Fútbol, en el marco de la Zona B, donde también comparte grupo con San Nicolás y Ushuaia. Los sanjuaninos buscarán superar la fase clasificatoria y meterse entre los mejores del país, en una competencia que reúne a los máximos exponentes del futsal federado argentino.

La Secretaría de Deporte de San Juan acompañó de manera integral al seleccionado, brindando apoyo en movilidad, indumentaria, elementos deportivos y logística, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte federado y con las disciplinas que representan a la provincia en el ámbito nacional.

Con un plantel mezcla de juventud y experiencia, la Selección Sanjuanina de Futsal afronta este desafío con el objetivo de consolidar su crecimiento y demostrar el gran nivel que atraviesa el futsal local.

