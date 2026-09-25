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Fecha histórica en el Zonda: homenaje a Henry Martín y trazado nocturno

Este fin de semana del 26 y 27 de septiembre, la mítica "Quebrada de Zonda" volverá a rugir con el Campeonato Argentino de TC2000 y el Top Race.

Este fin de semana del 26 y 27 de septiembre, la mítica "Quebrada de Zonda" volverá a rugir con el desarrollo de la octava fecha del 47º Campeonato Argentino de TC2000 y la octava fecha del 32º Campeonato de Top Race. Esta cita tuerca cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El homenaje a un grande y el retorno de las figuras locales

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana será la carrera homenaje a Henry Martín, referente ineludible del automovilismo provincial y nacional, quien correrá ante su gente a bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport.

Por su parte, el reconocido piloto sanjuanino Fabián Flaqué dirá presente en el Top Race conduciendo un FIAT Cronos de la estructura Octanos Competición. También anunció su regreso a las pistas el sanjuanino Ulises Campillay con un Mercedes Benz del JLS Motorsport-Corsi Sport en Top Race.

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A la fiesta tuerca se sumará la Fiat Competizione, que disputará la "Copa Desafío El Zonda" con un marcado tinte local: los pilotos sanjuaninos Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Joaquín Naranjo saldrán a la pista buscando la victoria con el fervoroso aliento del público desde los cerros.

La previa: "El Zonda Iluminado" este viernes

La actividad comenzará a sentirse desde la tarde del viernes 25 de septiembre. A las 19:30 hs, en la zona del podio, Henry Martín, Fabián Flaqué, Matías Rossi y Gabriel Ponce de León encabezarán un encuentro con el público para compartir anécdotas, firmar autógrafos y sacarse fotos.

Posteriormente, a las 20:15 hs, se vivirá el espectáculo de El Zonda iluminado, donde los autos girarán en el trazado nocturno. Además, habrá sorteos para los asistentes. El ingreso para el público que tiene entrada general y pase de boxes estará habilitado a partir de las 19.

Cronograma TC2000

  • Sábado 26 de septiembre:
    • 09:50 – 10:00: Shakedown
    • 12:00 – 12:45: Práctica oficial 1
    • 14:50 – 15:35: Práctica oficial 2
    • 17:17 – 17:35: Clasificación - Q1
    • 17:40 – 17:50: Clasificación - Q2 (10 mejores)
  • Domingo 27 de septiembre:
    • 10:10 – 10:20: Warm-up
    • 13:00 – 13:40: Carrera Final (35 min + 1 vuelta)

Cronograma TOP RACE

  • Sábado 26 de septiembre:
    • 10:30 – 11:15: Práctica oficial 1
    • 13:55 – 14:40: Práctica oficial 2
    • 16:27 – 16:45: Clasificación - Q1
    • 16:50 – 17:00: Clasificación - Q2 (8 mejores)
  • Domingo 27 de septiembre:
    • 11:30 – 11:35: Apertura de boxes
    • 11:45 – 12:25: Carrera Final (25 min + 1 vuelta)

Cronograma FIAT COMPETIZIONE (Copa Desafío El Zonda)

  • Sábado 26 de septiembre:
    • 09:05 – 09:25: Práctica oficial 1
    • 11:20 – 11:50: Práctica oficial 2
    • 13:30 – 13:45: Clasificación
    • 15:45 – 15:50: Salida a grilla
    • 15:55 – 16:15: Carrera 1 (15 min + 1 vuelta)
  • Domingo 27 de septiembre:
    • 10:30 – 10:35: Apertura de boxes
    • 10:45 – 11:10: Carrera 2 (20 min + 1 vuelta)

Información sobre Entradas y Estacionamiento

Las entradas son válidas para ambos días del evento (sábado y domingo). Los menores de 12 años ingresan sin cargo.

  • Venta Presencial:
    • Puntos de venta: Acha 230 Sur (Local 33, Galería Provincial) y Rivadavia 55 Oeste (entre Mendoza y Entre Ríos).
    • Horarios: Todos los días de 8:00 a 23:00 hs.
    • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con Tarjeta del Banco San Juan.
  • Valores de Tickets:
    • General: $20.000
    • General (Promoción 4x3): $60.000
    • Boxes (con acceso a tribuna): $60.000
    • Boxes (Promoción 4x3): $180.000
  • Estacionamiento (no incluido en la entrada):
    • Auto General: $20.000
    • Auto Boxes: $40.000
    • Motorhome General: $60.000
    • Motos: $10.000

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