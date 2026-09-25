Fecha histórica en el Zonda: homenaje a Henry Martín y trazado nocturno

A la fiesta tuerca se sumará la Fiat Competizione, que disputará la "Copa Desafío El Zonda" con un marcado tinte local: los pilotos sanjuaninos Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Joaquín Naranjo saldrán a la pista buscando la victoria con el fervoroso aliento del público desde los cerros.

La previa: "El Zonda Iluminado" este viernes

La actividad comenzará a sentirse desde la tarde del viernes 25 de septiembre. A las 19:30 hs, en la zona del podio, Henry Martín, Fabián Flaqué, Matías Rossi y Gabriel Ponce de León encabezarán un encuentro con el público para compartir anécdotas, firmar autógrafos y sacarse fotos.

Posteriormente, a las 20:15 hs, se vivirá el espectáculo de El Zonda iluminado, donde los autos girarán en el trazado nocturno. Además, habrá sorteos para los asistentes. El ingreso para el público que tiene entrada general y pase de boxes estará habilitado a partir de las 19.

Cronograma TC2000

Sábado 26 de septiembre: 09:50 – 10:00: Shakedown 12:00 – 12:45: Práctica oficial 1 14:50 – 15:35: Práctica oficial 2 17:17 – 17:35: Clasificación - Q1 17:40 – 17:50: Clasificación - Q2 (10 mejores)



Domingo 27 de septiembre: 10:10 – 10:20: Warm-up 13:00 – 13:40: Carrera Final (35 min + 1 vuelta)



Cronograma TOP RACE

Sábado 26 de septiembre: 10:30 – 11:15: Práctica oficial 1 13:55 – 14:40: Práctica oficial 2 16:27 – 16:45: Clasificación - Q1 16:50 – 17:00: Clasificación - Q2 (8 mejores)



Domingo 27 de septiembre: 11:30 – 11:35: Apertura de boxes 11:45 – 12:25: Carrera Final (25 min + 1 vuelta)



Cronograma FIAT COMPETIZIONE (Copa Desafío El Zonda)

Sábado 26 de septiembre: 09:05 – 09:25: Práctica oficial 1 11:20 – 11:50: Práctica oficial 2 13:30 – 13:45: Clasificación 15:45 – 15:50: Salida a grilla 15:55 – 16:15: Carrera 1 (15 min + 1 vuelta)



Domingo 27 de septiembre: 10:30 – 10:35: Apertura de boxes 10:45 – 11:10: Carrera 2 (20 min + 1 vuelta)



Información sobre Entradas y Estacionamiento

Las entradas son válidas para ambos días del evento (sábado y domingo). Los menores de 12 años ingresan sin cargo.

Venta Presencial: Puntos de venta: Acha 230 Sur (Local 33, Galería Provincial) y Rivadavia 55 Oeste (entre Mendoza y Entre Ríos). Horarios: Todos los días de 8:00 a 23:00 hs. Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con Tarjeta del Banco San Juan.



Valores de Tickets: General: $20.000 General (Promoción 4x3): $60.000 Boxes (con acceso a tribuna): $60.000 Boxes (Promoción 4x3): $180.000

