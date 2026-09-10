La Selección Argentina Senior Femenina de hockey sobre patines ya tiene su plantel confirmado para disputar los World Skate Games Asunción 2026, una de las grandes citas internacionales del deporte sobre ruedas. La nómina reúne a 12 jugadoras.
La lista completa de Argentina para los World Skate Games con presencia sanjuanina
El seleccionado argentino Senior Femenino confirmó sus 12 jugadoras para los World Skate Games Asunción 2026. Natalia Jara, de Concepción, es una de las tres arqueras convocadas.