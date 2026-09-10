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La lista completa de Argentina para los World Skate Games con presencia sanjuanina

El seleccionado argentino Senior Femenino confirmó sus 12 jugadoras para los World Skate Games Asunción 2026. Natalia Jara, de Concepción, es una de las tres arqueras convocadas.

La Selección Argentina Senior Femenina de hockey sobre patines ya tiene su plantel confirmado para disputar los World Skate Games Asunción 2026, una de las grandes citas internacionales del deporte sobre ruedas. La nómina reúne a 12 jugadoras.

El plantel de arqueras se completa con Natalia Jara, arquera de Concepción. Paula Zeballos, de Impsa de Mendoza, y Victoria Guzzo, actualmente en CH Mataró de España. Jara es la representante de San Juan en el grupo y tendrá la posibilidad de defender el arco argentino en la competencia internacional.

Entre las jugadoras de campo aparecen Luciana Agudo y Gimena Gómez, ambas de CP Vila-Sana de España; Florencia Felamini y Valentina Fernández, de CP Manlleu; Julieta Fernández y Adriana Soto, de CP Esneca Fraga; Lucía Maldonado, de Marineda Hockey; Lourdes Lampasona, de HC Raxoi; y Pilar Abaid, de Godoy Cruz de Mendoza. La lista muestra además el fuerte protagonismo de jugadoras que desarrollan su carrera en el hockey español.

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El equipo estará conducido por Darío Giuliani, acompañado por José Manuel García como ayudante técnico y Gonzalo Aguirre como entrenador de arqueras. El cuerpo de trabajo se completa con los preparadores físicos Martín Riveros y Ariel Vilchez, el kinesiólogo Víctor Bocelli, el utilero Martín Moral, la nutricionista Paola Rodríguez, el coordinador operativo Daniel Brescia y el encargado de prensa Emiliano Schlamelcher.

Los World Skate Games Asunción 2026 serán el escenario donde este seleccionado buscará representar a la Argentina a nivel internacional. Para San Juan, además, habrá una mirada especial sobre Natalia Jara, que integra oficialmente el plantel nacional y llevará la representación provincial a una competencia de primer nivel.

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