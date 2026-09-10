La lista completa de Argentina para los World Skate Games con presencia sanjuanina

El plantel de arqueras se completa con Natalia Jara, arquera de Concepción. Paula Zeballos, de Impsa de Mendoza, y Victoria Guzzo, actualmente en CH Mataró de España. Jara es la representante de San Juan en el grupo y tendrá la posibilidad de defender el arco argentino en la competencia internacional.

Entre las jugadoras de campo aparecen Luciana Agudo y Gimena Gómez, ambas de CP Vila-Sana de España; Florencia Felamini y Valentina Fernández, de CP Manlleu; Julieta Fernández y Adriana Soto, de CP Esneca Fraga; Lucía Maldonado, de Marineda Hockey; Lourdes Lampasona, de HC Raxoi; y Pilar Abaid, de Godoy Cruz de Mendoza. La lista muestra además el fuerte protagonismo de jugadoras que desarrollan su carrera en el hockey español.