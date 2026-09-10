Boca abrirá la fecha 9 del Clausura y cuidaría a sus titulares

Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, iría con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A.

En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1-0 en condición de locales ante Independiente.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey o Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Carlos Palacios; Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Darío Cáceres, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Lucas González, Matías Vera; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Fernando Martínez; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.