Las Murciélagas ganaron la primera Copa América de la historia de la disciplina

Este título continental amplía los antecedentes victoriosos del seleccionado nacional de la especialidad, que ostenta el bicampeonato del mundo en la disciplina adaptada. En 2023, ganaron la primera copa en Birmingham luego de derrotar a Japón 2 a 1. El año pasado, volvieron a consagrarse campeonas tras ganarle dos a cero a Inglaterra en India.

La delegación argentina contó con la presencia de diez jugadoras en su nómina oficial:

Arqueras: Micaela Segovia y Ludmila Bianchi .

Jugadoras de campo: Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

La conducción técnica del equipo estuvo a cargo del entrenador Gonzalo Abbas Hachaché. El grupo de trabajo incluyó además las funciones de Santiago Jugo en el rol de guía, Sofía Sosa al frente de la preparación física, Julieta Martín en la asistencia técnica y Luz Morales en el área de acompañamiento psicológico.