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Las Murciélagas ganaron la primera Copa América de la historia de la disciplina

Este título amplía los antecedentes victoriosos de la selección nacional de la especialidad, que ostenta el bicampeonato del mundo.

El seleccionado argentino de fútbol de chicas ciegas, conocido bajo la denominación de Las Murciélagas, sumó un nuevo logro internacional tras ganar la primera Copa América de la historia de la disciplina. En la definición disputada en la ciudad de San Pablo, el conjunto nacional venció a Brasil por uno a cero.

El desarrollo del encuentro decisivo contó con el gol de Gracia Sosa, quien ejecutó una patada de potencia para quebrar la paridad e indicar el marcador definitivo a favor del cuadro argentino.

Durante el recorrido hacia la final, el equipo demostró un gran desempeño, ya que no recibió ningún gol. En la fase de grupos, derrotaron 3-0 a México y Canadá, y 1-0 a Brasil, resultado que se repitió en el partido definitorio.

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Este título continental amplía los antecedentes victoriosos del seleccionado nacional de la especialidad, que ostenta el bicampeonato del mundo en la disciplina adaptada. En 2023, ganaron la primera copa en Birmingham luego de derrotar a Japón 2 a 1. El año pasado, volvieron a consagrarse campeonas tras ganarle dos a cero a Inglaterra en India.

La delegación argentina contó con la presencia de diez jugadoras en su nómina oficial:

  • Arqueras: Micaela Segovia y Ludmila Bianchi.

  • Jugadoras de campo: Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

La conducción técnica del equipo estuvo a cargo del entrenador Gonzalo Abbas Hachaché. El grupo de trabajo incluyó además las funciones de Santiago Jugo en el rol de guía, Sofía Sosa al frente de la preparación física, Julieta Martín en la asistencia técnica y Luz Morales en el área de acompañamiento psicológico.

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