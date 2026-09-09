El seleccionado argentino de fútbol de chicas ciegas, conocido bajo la denominación de Las Murciélagas, sumó un nuevo logro internacional tras ganar la primera Copa América de la historia de la disciplina. En la definición disputada en la ciudad de San Pablo, el conjunto nacional venció a Brasil por uno a cero.
Las Murciélagas ganaron la primera Copa América de la historia de la disciplina
Este título amplía los antecedentes victoriosos de la selección nacional de la especialidad, que ostenta el bicampeonato del mundo.