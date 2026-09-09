Cuti Romero fue elegido capitán y comienza una nueva etapa en la Selección

El defensor, de 28 años y actualmente en Atlético de Madrid, ya ocupaba internamente el tercer lugar en la línea de capitanes. Con la salida de los dos históricos, pasó a ser el principal referente del grupo.

Scaloni ratificó la elección de Romero por encima de otros referentes del plantel, entre ellos Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico. El cordobés ya tuvo la posibilidad de llevar la cinta durante el ciclo del entrenador. Lo hizo en tres partidos, frente a Chile, Venezuela y Mauritania.