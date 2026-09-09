La Selección Argentina tendrá un nuevo dueño de la cinta. Cristian “Cuti” Romero fue elegido por Lionel Scaloni para asumir como capitán principal luego de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, los dos grandes referentes del ciclo.
Cuti Romero fue elegido capitán y comienza una nueva etapa en la Selección
Cuti Romero fue elegido por Lionel Scaloni como nuevo capitán de la Selección Argentina tras las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. El defensor ya era el tercer referente del plantel.