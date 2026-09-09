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Cuti Romero fue elegido capitán y comienza una nueva etapa en la Selección

Cuti Romero fue elegido por Lionel Scaloni como nuevo capitán de la Selección Argentina tras las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. El defensor ya era el tercer referente del plantel.

La Selección Argentina tendrá un nuevo dueño de la cinta. Cristian “Cuti” Romero fue elegido por Lionel Scaloni para asumir como capitán principal luego de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, los dos grandes referentes del ciclo.

El defensor, de 28 años y actualmente en Atlético de Madrid, ya ocupaba internamente el tercer lugar en la línea de capitanes. Con la salida de los dos históricos, pasó a ser el principal referente del grupo.

Scaloni ratificó la elección de Romero por encima de otros referentes del plantel, entre ellos Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico. El cordobés ya tuvo la posibilidad de llevar la cinta durante el ciclo del entrenador. Lo hizo en tres partidos, frente a Chile, Venezuela y Mauritania.

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Ahora tendrá una responsabilidad mayor, tanto dentro de la cancha como en el vestuario, en una Selección que comienza una nueva etapa después de la salida de Messi. El debut oficial de Romero como capitán principal será durante la próxima fecha FIFA.

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