Granizo, lluvia y calles blancas: la fuerte tormenta que sorprendió a Valle Fértil

Vecinos y docentes que se encontraban en una escuela registraron imágenes del temporal y las compartieron en redes sociales. En los videos y fotografías se observa cómo el granizo se acumuló sobre el suelo hasta dejar grandes extensiones completamente blancas.

La intensa caída de granizo también generó dificultades para circular por la Ruta 510. La acumulación de hielo redujo la visibilidad y, según los reportes locales, algunas piedras también provocaron daños en parabrisas.

La preocupación entre los habitantes estuvo vinculada principalmente con la intensidad y el tamaño del granizo. Por el momento, no se reportaron heridos ni daños de gravedad, aunque resta evaluar si la tormenta produjo consecuencias sobre plantaciones y otras actividades productivas de la zona.

El temporal volvió a dejar en Valle Fértil una escena característica de los fenómenos de alta montaña: en pocos minutos, la lluvia, los rayos y el granizo cambiaron por completo el paisaje y complicaron la circulación en distintos puntos del departamento.