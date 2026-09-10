Una fuerte tormenta sorprendió este jueves por la tarde a los vecinos de Valle Fértil y dejó una de las postales más llamativas del temporal en Agua Cercada, donde una intensa caída de granizo cubrió completamente de blanco distintos sectores de la zona.
Granizo, lluvia y calles blancas: la fuerte tormenta que sorprendió a Valle Fértil
La tormenta comenzó después de las 18 y tuvo mayor intensidad en Agua Cercada. El granizo cubrió el paisaje, complicó la circulación por la Ruta 510 y generó preocupación entre los vecinos.