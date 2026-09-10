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Granizo, lluvia y calles blancas: la fuerte tormenta que sorprendió a Valle Fértil

La tormenta comenzó después de las 18 y tuvo mayor intensidad en Agua Cercada. El granizo cubrió el paisaje, complicó la circulación por la Ruta 510 y generó preocupación entre los vecinos.

Una fuerte tormenta sorprendió este jueves por la tarde a los vecinos de Valle Fértil y dejó una de las postales más llamativas del temporal en Agua Cercada, donde una intensa caída de granizo cubrió completamente de blanco distintos sectores de la zona.

El fenómeno comenzó poco después de las 18, acompañado por abundante actividad eléctrica y lluvia. En Villa San Agustín, la granizada fue más leve, pero hacia el sur del departamento la tormenta ganó intensidad y el hielo se acumuló rápidamente sobre el terreno.

La escena más impactante se registró en Agua Cercada, ubicada a unos 23 kilómetros de la villa cabecera. Allí, la cantidad de granizo acumulado transformó el paisaje y generó complicaciones para quienes transitaban por la zona.

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Vecinos y docentes que se encontraban en una escuela registraron imágenes del temporal y las compartieron en redes sociales. En los videos y fotografías se observa cómo el granizo se acumuló sobre el suelo hasta dejar grandes extensiones completamente blancas.

La intensa caída de granizo también generó dificultades para circular por la Ruta 510. La acumulación de hielo redujo la visibilidad y, según los reportes locales, algunas piedras también provocaron daños en parabrisas.

La preocupación entre los habitantes estuvo vinculada principalmente con la intensidad y el tamaño del granizo. Por el momento, no se reportaron heridos ni daños de gravedad, aunque resta evaluar si la tormenta produjo consecuencias sobre plantaciones y otras actividades productivas de la zona.

El temporal volvió a dejar en Valle Fértil una escena característica de los fenómenos de alta montaña: en pocos minutos, la lluvia, los rayos y el granizo cambiaron por completo el paisaje y complicaron la circulación en distintos puntos del departamento.

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