Los argentinos Horacio Zeballos y Guido Andreozzi perdieron en los cuartos de final en dobles masculinos del US Open. El primero de ellos quedó eliminado junto al español Marcel Granollers, tras un 6-4, 6-4 ante Joe Salisbury y Rajeev Ram. Por su parte, Andreozzi, que hizo dupla con el francés Manuel Guinard, enfrentó a Harri Heliövaara y Henry Patten y cayó por 7-6, 6-7 y 2-6.
Zeballos y Andreozzi perdieron y no quedan argentinos en el US Open
Horacio Zeballos cayó junto al español Granollers y Andreozzi, que jugó con el francés Guinard, también fue eliminado en los cuartos de final del US Open.