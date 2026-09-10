Zeballos y Andreozzi perdieron y no quedan argentinos en el US Open

La eliminación de Granollers y Zeballos significó que ya no tendrán chances de revalidar el título. El argentino y el español habían conquistado el US Open de 2025, además del Roland Garros de 2025 y 2026. Los sueños en grande para la dupla quedaron truncados ante la supremacía del británico y del estadounidense.

El fuerte para Salisbury y Ram fue, sin dudas, el saque. Ganaron el 76% de los puntos con el primer saque. Además, lograron tres breaks, mostrando solidez y entereza ante la dupla compuesta por el marplatense y el catalán. El partido duró apenas 1 hora y 27 minutos.