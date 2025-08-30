"
La Liga Sanjuanina suspendió la fecha del fin de semana por mal clima

La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió la fecha programada para este fin de semana debido al mal tiempo. Los partidos de Primera A, Primera B, inferiores y futsal no se disputarán.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la Liga Sanjuanina de Fútbol anunció la suspensión de la fecha programada para este fin de semana, que afectará a varias categorías del fútbol local. La medida fue tomada con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los futbolistas como del público asistente ante la previsión de fuertes precipitaciones.

Suspensión de partidos en la Primera A y otras categorías

La segunda fecha del torneo de Primera A, que debía disputarse el domingo 31 de agosto, quedó oficialmente suspendida. Se habían programado seis partidos: Colón vs. Villa Obrera, Rivadavia vs. Atenas, Desamparados vs. Alianza, Palermo vs. Minero, San Martín vs. 9 de Julio y Universidad vs. Trinidad. Estos encuentros, que se disputarían en distintos escenarios de la provincia, deberán ser reprogramados.

La Liga Sanjuanina de Fútbol también suspendió los partidos correspondientes a la Primera B en todas sus categorías (cuarta y primera división), así como los encuentros de inferiores y futsal programados para el fin de semana.

Reprogramación pendiente

La organización adelantó que en los próximos días se informará sobre la reprogramación de los partidos suspendidos. La decisión fue tomada en base al pronóstico de lluvias intensas y tormentas en la provincia, que imposibilitarían la realización de los encuentros en las condiciones previstas.

