Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la Liga Sanjuanina de Fútbol anunció la suspensión de la fecha programada para este fin de semana, que afectará a varias categorías del fútbol local. La medida fue tomada con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los futbolistas como del público asistente ante la previsión de fuertes precipitaciones.
La Liga Sanjuanina suspendió la fecha del fin de semana por mal clima
La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió la fecha programada para este fin de semana debido al mal tiempo. Los partidos de Primera A, Primera B, inferiores y futsal no se disputarán.