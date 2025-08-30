La Liga Sanjuanina suspendió la fecha del fin de semana por mal clima

La Liga Sanjuanina de Fútbol también suspendió los partidos correspondientes a la Primera B en todas sus categorías (cuarta y primera división), así como los encuentros de inferiores y futsal programados para el fin de semana.

Reprogramación pendiente

La organización adelantó que en los próximos días se informará sobre la reprogramación de los partidos suspendidos. La decisión fue tomada en base al pronóstico de lluvias intensas y tormentas en la provincia, que imposibilitarían la realización de los encuentros en las condiciones previstas.