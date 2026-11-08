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La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero ratificó el castigo a Leandro Paredes

La Cámara de Apelaciones del máximo organismo del fútbol dio a conocer su decisión tras la apelación que presentó la Asociación tras la final del Mundial.

La AFA confirmó este viernes la notificación oficial por parte de la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre los expedientes disciplinarios abiertos tras la final del Mundial 2026. La resolución del tribunal de segunda instancia dejó un saldo dispar entre las pretensiones de la asociación.

Por un lado, el órgano revisor hizo lugar parcialmente al reclamo por Nahuel Molina: la sanción disciplinaria original se redujo a cuatro partidos de suspensión y la multa económica se redujo a 60.000 dólares.

Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos presentados en favor de Leandro Paredes, ratificando los diez partidos de suspensión impuestos inicialmente por la Comisión Disciplinaria. Al mismo tiempo, se mantuvieron firmes las sanciones monetarias aplicadas a la AFA en relación a los cánticos discriminatorios registrados durante el certamen.

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El próximo movimiento de la AFA

Frente a este escenario, la entidad confirmó que no dará por cerrada la vía legal y agotará la última instancia en la justicia deportiva internacional.

El departamento jurídico de la AFA ya inició los trámites formales para solicitar los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones. Una vez notificados los argumentos del tribunal, la asociación acudirá formalmente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Desde la conducción del fútbol argentino remarcaron que cuentan con “argumentos de hecho y derecho suficientes” para sostener el recurso de apelación ante el tribunal arbitral independiente, en busca de lograr una reducción definitiva en el castigo a Paredes y en las penalidades institucionales aplicadas a la AFA.

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