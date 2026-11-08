La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero ratificó el castigo a Leandro Paredes

El próximo movimiento de la AFA

Frente a este escenario, la entidad confirmó que no dará por cerrada la vía legal y agotará la última instancia en la justicia deportiva internacional.

El departamento jurídico de la AFA ya inició los trámites formales para solicitar los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones. Una vez notificados los argumentos del tribunal, la asociación acudirá formalmente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Desde la conducción del fútbol argentino remarcaron que cuentan con “argumentos de hecho y derecho suficientes” para sostener el recurso de apelación ante el tribunal arbitral independiente, en busca de lograr una reducción definitiva en el castigo a Paredes y en las penalidades institucionales aplicadas a la AFA.