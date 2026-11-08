La AFA confirmó este viernes la notificación oficial por parte de la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre los expedientes disciplinarios abiertos tras la final del Mundial 2026. La resolución del tribunal de segunda instancia dejó un saldo dispar entre las pretensiones de la asociación.
La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero ratificó el castigo a Leandro Paredes
La Cámara de Apelaciones del máximo organismo del fútbol dio a conocer su decisión tras la apelación que presentó la Asociación tras la final del Mundial.