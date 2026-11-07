La estrella que consiguió Boca y los títulos que todavía puede ganar

Rosario Central había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, durante buena parte de la jornada, se encaminaba al título. Argentinos Juniors también llegaba con chances, pero perdió 2-0 ante Huracán.

Boca no lograba romper el empate frente a Defensa y Justicia hasta que apareció Valencia. A los 51 minutos, el delantero ecuatoriano aprovechó un error en la salida del arquero y definió con el arco vacío para darle el triunfo y la consagración al conjunto de la Ribera.

El título cortó una espera que había comenzado el 1 de marzo de 2023, cuando Boca derrotó 3-0 a Patronato por la Supercopa Argentina. Desde aquella conquista pasaron 1.347 días sin vueltas olímpicas.

Con la nueva consagración, Boca llegó a 75 títulos oficiales, distribuidos en 53 nacionales y 22 internacionales, según el recuento publicado tras la final. River Plate quedó segundo con 72, mientras que Independiente suma 45, Racing 41 y San Lorenzo 22.

El Xeneize alcanzó los 36 campeonatos de Primera División y amplió su ventaja en el historial del fútbol argentino. La Tabla Anual premia al equipo que más puntos acumuló entre las fases regulares del Apertura y el Clausura.

El formato fue instaurado por la AFA en 2025 y tuvo como primer campeón a Rosario Central. En la edición 2026, Boca se quedó con el primer puesto y obtuvo el reconocimiento como campeón de Liga.

La Libertadores 2027, el premio más importante

La consagración le aseguró a Boca la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, uno de los beneficios deportivos y económicos más importantes de la temporada.

El equipo ya no dependerá de otros resultados ni de una clasificación por otra vía para disputar el principal torneo de clubes de Sudamérica. La participación en la fase de grupos también representa ingresos para la institución.

Además, el título de la Tabla Anual le otorgó un lugar en la Supercopa LPF, que enfrentará al campeón anual con el ganador del Trofeo de Campeones. Ese certamen lo disputarán Belgrano, ganador del Apertura, y el vencedor del Clausura.

BOCA JUNIORS LEVANTANDO EL TROFEO DE LA LIGA PROFESIONAL. pic.twitter.com/De9mEb7NeN — JS (@juegosimple__) November 7, 2026

Boca también se clasificó a la Supercopa Internacional, una final a partido único entre el campeón de la Tabla Anual y el ganador del Trofeo de Campeones, en sede neutral.

Las copas que todavía puede disputar en 2026

El calendario del Xeneize todavía tiene definiciones importantes. La consagración en la Tabla Anual no cerró la temporada y el equipo continúa en carrera por otros títulos.

En la Copa Argentina, Boca tiene prevista una semifinal frente a Banfield el 14 de noviembre, en Mendoza. Si supera al Taladro, jugará la final ante Platense, programada para el 2 de diciembre.

La Copa Sudamericana aparece como otro de los grandes objetivos. Según el calendario informado, Boca disputará la final única ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

También sigue en competencia en el Torneo Clausura. Si avanza en los octavos, cuartos y semifinales, jugará la final prevista para el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Una eventual conquista del Clausura le permitiría disputar el Trofeo de Campeones, programado para el 19 de diciembre frente a Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Un 2027 con más finales en el horizonte

La Liga 2026 le dio a Boca el título, la clasificación a la Libertadores y el acceso a dos finales nacionales. A esos objetivos se pueden sumar nuevas competencias si consigue ganar alguno de los torneos que todavía tiene por delante.

El club también podría disputar la Recopa Sudamericana si conquista la Copa Sudamericana y se enfrenta al ganador de la Libertadores. La Supercopa Argentina dependerá de los títulos que obtenga en las competencias nacionales correspondientes.

Con la Tabla Anual asegurada, Boca ya tiene garantizada su presencia en la Libertadores 2027 y todavía puede ampliar su cosecha en el cierre de la temporada.