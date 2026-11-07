Rosario Central hizo su parte, venció 2-0 y se quedó a un paso de la consagración

El Canalla buscó desde el comienzo y tuvo una de sus primeras oportunidades claras con un remate de Emanuel Coronel que Francisco Gualtieri logró contener. Central manejó el trámite, pero el arquero de Estudiantes sostuvo el empate durante buena parte de la primera etapa.

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A los 43 minutos, después de un tiro de esquina, Julián Fernández apareció solo en el segundo palo y definió junto a la base del arco para poner el 1-0. El gol llegó en un momento clave de la jornada: con Boca empatando ante Defensa y Justicia y Argentinos Juniors perdiendo frente a Huracán, Central pasaba a liderar la tabla anual.

La ventaja le permitió al equipo rosarino encarar el segundo tiempo con la ilusión de quedarse con el campeonato. Pero la definición todavía dependía de lo que ocurriera en la Bombonera.

Central mantuvo el dominio en el complemento y buscó ampliar la diferencia. Sin embargo, a los 26 minutos sufrió la expulsión de Gastón Ávila, que recibió la tarjeta roja después de una patada voladora sobre el arquero de Estudiantes de Río Cuarto. La decisión llegó tras la intervención del VAR y dejó al local con diez jugadores.

A pesar de la inferioridad numérica, el Canalla siguió controlando el partido. Estudiantes no consiguió aprovechar el hombre de más y tuvo dificultades para acercarse al arco de Ledesma.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Emanuel Coronel sacó un zurdazo desde afuera del área que se metió en el ángulo de Gualtieri. El 2-0 le dio tranquilidad a Central y alimentó la expectativa de una consagración que, por entonces, todavía parecía posible.

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El triunfo en Arroyito ya estaba asegurado, pero Central seguía pendiente de Boca. El equipo de Almirón había llegado a la cima de la tabla anual durante el desarrollo de la jornada y necesitaba que el Xeneize no ganara.

En la Bombonera, Boca había sufrido durante todo el partido ante Defensa y Justicia. El arquero Matías Borgogno sostuvo el empate con varias intervenciones, hasta que Enner Valencia aprovechó una salida dubitativa a los 95 minutos y marcó el gol que definió el campeonato.

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Con ese tanto, Boca se quedó con el título de la tabla anual y Rosario Central terminó segundo. El Canalla ganó 2-0, cumplió con su parte y estuvo cerca de repetir la consagración, pero la definición se le escapó en los últimos segundos de una jornada que tuvo tres partidos decisivos.