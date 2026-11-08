Bomberos salvaron a una bebé de 10 días que se ahogó con leche en Angaco

La madre, una joven de 18 años domiciliada en el barrio 2 Acequias, acudió de urgencia a la dependencia policial con la menor en brazos. En el lugar, el cabo Leonel Lencina y el agente Enzo Vargas aplicaron de inmediato las maniobras de primeros auxilios para despejar las vías aéreas y lograr su estabilización.

Posteriormente, una ambulancia departamental a cargo del enfermero Jairo Muro trasladó a la lactante al nosocomio para una evaluación médica preventiva. Al momento de la derivación, la bebé ya se encontraba estable y fuera de peligro.