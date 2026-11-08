Dos efectivos del Destacamento N° 6 de Bomberos de la Policía de San Juan asistieron a una bebé de 10 días que sufría un ahogamiento por broncoaspiración con leche. El hecho se produjo a las 2:22 de la madrugada en la intersección de calle Perón y Callejón Carrión.
Bomberos salvaron a una bebé de 10 días que se ahogó con leche en Angaco
El hecho ocurrió durante la madrugada en el Destacamento N° 6, donde dos efectivos le realizaron los primeros auxilios y la estabilizaron antes del traslado hospitalario.