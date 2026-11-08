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Bomberos salvaron a una bebé de 10 días que se ahogó con leche en Angaco

El hecho ocurrió durante la madrugada en el Destacamento N° 6, donde dos efectivos le realizaron los primeros auxilios y la estabilizaron antes del traslado hospitalario.

Dos efectivos del Destacamento N° 6 de Bomberos de la Policía de San Juan asistieron a una bebé de 10 días que sufría un ahogamiento por broncoaspiración con leche. El hecho se produjo a las 2:22 de la madrugada en la intersección de calle Perón y Callejón Carrión.

La madre, una joven de 18 años domiciliada en el barrio 2 Acequias, acudió de urgencia a la dependencia policial con la menor en brazos. En el lugar, el cabo Leonel Lencina y el agente Enzo Vargas aplicaron de inmediato las maniobras de primeros auxilios para despejar las vías aéreas y lograr su estabilización.

Posteriormente, una ambulancia departamental a cargo del enfermero Jairo Muro trasladó a la lactante al nosocomio para una evaluación médica preventiva. Al momento de la derivación, la bebé ya se encontraba estable y fuera de peligro.

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