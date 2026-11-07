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Libertad Juvenil venció a Villa Obrera y volvió a Primera después de nueve años

El equipo de Las Chacritas derrotó 1-0 a Villa Obrera en el estadio San Juan del Bicentenario, con un gol de Franco Sosa a los dos minutos del segundo tiempo. El Rojo volverá a jugar en Primera A en 2027, tras su última participación en 2017.

Libertad Juvenil consiguió el ascenso a Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras derrotar 1-0 a Independiente Villa Obrera en el estadio San Juan del Bicentenario. Franco Sosa marcó el único gol de la final a los dos minutos del segundo tiempo y desató el festejo del Rojo de Las Chacritas, que volverá a competir en la máxima categoría en 2027.

La definición fue pareja y se resolvió con una jugada que comenzó en la mitad de la cancha. Sosa recuperó la pelota, combinó con el centrodelantero Ramiro Cuello, se abrió hacia la derecha y recibió nuevamente para cruzar el remate al segundo palo del arquero de Villa Obrera.

El gol cambió el desarrollo de la final. Libertad sostuvo la ventaja con solidez defensiva, mientras que Villa Obrera intentó encontrar el empate, pero no consiguió revertir el resultado.

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El triunfo desató la celebración de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas que llegaron desde Las Chacritas. Del otro lado, la parcialidad de Villa Obrera acompañó desde Chimbas y le dio color a una definición que tuvo bombos, banderas y cantos en las tribunas del Bicentenario.

El regreso del Rojo a Primera

Libertad Juvenil volverá a jugar en Primera A después de su última participación en 2017. El equipo había conseguido ascensos en 2014 y 2017, y en las últimas temporadas estuvo cerca de regresar, aunque perdió una final en cancha de Trinidad.

En 2026, el conjunto de Las Chacritas avanzó a la Zona Reválida luego de la clasificación de Sportivo Del Bono. En semifinales eliminó a Villa Hipódromo y llegó a la definición frente a Villa Obrera, que había dejado en el camino a uno de los favoritos, Árbol Verde.

El ascenso de Libertad se suma al de Del Bono, que ya había asegurado su lugar en la máxima categoría para 2027. Villa Obrera, que había descendido en 2025, no pudo concretar su regreso.

Con la final de Primera B definida, la temporada de la Liga Sanjuanina tendrá como último partido la definición del campeonato Oficial de Primera A entre Atlético Minero y Sportivo Desamparados.

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