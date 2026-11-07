Libertad Juvenil venció a Villa Obrera y volvió a Primera después de nueve años

El triunfo desató la celebración de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas que llegaron desde Las Chacritas. Del otro lado, la parcialidad de Villa Obrera acompañó desde Chimbas y le dio color a una definición que tuvo bombos, banderas y cantos en las tribunas del Bicentenario.

El regreso del Rojo a Primera

Libertad Juvenil volverá a jugar en Primera A después de su última participación en 2017. El equipo había conseguido ascensos en 2014 y 2017, y en las últimas temporadas estuvo cerca de regresar, aunque perdió una final en cancha de Trinidad.

En 2026, el conjunto de Las Chacritas avanzó a la Zona Reválida luego de la clasificación de Sportivo Del Bono. En semifinales eliminó a Villa Hipódromo y llegó a la definición frente a Villa Obrera, que había dejado en el camino a uno de los favoritos, Árbol Verde.

El ascenso de Libertad se suma al de Del Bono, que ya había asegurado su lugar en la máxima categoría para 2027. Villa Obrera, que había descendido en 2025, no pudo concretar su regreso.

Con la final de Primera B definida, la temporada de la Liga Sanjuanina tendrá como último partido la definición del campeonato Oficial de Primera A entre Atlético Minero y Sportivo Desamparados.