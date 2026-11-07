Libertad Juvenil consiguió el ascenso a Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras derrotar 1-0 a Independiente Villa Obrera en el estadio San Juan del Bicentenario. Franco Sosa marcó el único gol de la final a los dos minutos del segundo tiempo y desató el festejo del Rojo de Las Chacritas, que volverá a competir en la máxima categoría en 2027.
Libertad Juvenil venció a Villa Obrera y volvió a Primera después de nueve años
El equipo de Las Chacritas derrotó 1-0 a Villa Obrera en el estadio San Juan del Bicentenario, con un gol de Franco Sosa a los dos minutos del segundo tiempo. El Rojo volverá a jugar en Primera A en 2027, tras su última participación en 2017.