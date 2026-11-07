De Boca a EE.UU, Martín Fernández repasó un año de fútbol y periodismo

El periodista consideró que la gestión institucional es importante, pero que el hincha también mide los resultados por los títulos. “Lo institucional es la base de todo, pero el hincha pide títulos y esta gestión no los tenía”, planteó.

Boca había estado cerca de alcanzar la Copa Libertadores, una de las grandes obsesiones del club, pero esa posibilidad no alcanzó para compensar la falta de consagraciones.

“Riquelme necesitaba títulos”, resumió Fernández.

El campeonato de la tabla anual terminó siendo el desahogo para el conjunto xeneize. En una definición agónica, Boca encontró el gol en los pies de Valencia, que ingresó desde el banco y volvió a aparecer en un momento decisivo. El periodista remarcó que el equipo necesitaba ganar y que, más allá de las discusiones sobre el formato de la competencia, el resultado era lo que finalmente iba a quedar.

“En el fútbol no hay merecimientos y tampoco importa si un equipo jugó mejor o creó más situaciones que el otro. Lo importante es sumar de a tres puntos”, analizó.

La definición llegó en el tiempo adicionado, cuando el partido parecía encaminado a terminar sin goles. Boca había generado situaciones en el primer tiempo, aunque también permitió que el rival creciera. En el complemento, la presión del estadio y la necesidad de cortar la sequía pesaron sobre el equipo.

El periodista destacó la aparición de Valencia, a quien comparó con lo ocurrido en la Copa Argentina, cuando también ingresó desde el banco y terminó siendo decisivo. “Hoy Paredes no le da el título a Boca, se lo da a otro jugador, Valencia”, señaló.

El análisis de Paredes, sin embargo, fue otro de los puntos centrales de la charla. Para Fernández, el mediocampista es uno de los futbolistas que sobresalen en el fútbol argentino y le aporta una jerarquía diferente al equipo.

“Paredes es un jugador distinto, un jugador de clase que sobresale del resto de los jugadores del fútbol argentino. Le hace muy bien a Boca”, afirmó.

Pero también marcó un límite a esa valoración. Tener futbolistas destacados no garantiza ganar títulos. Boca, explicó, necesitó combinar juveniles y jugadores de experiencia, con una estructura colectiva que sostuviera el rendimiento.

“Para ganar títulos no basta con tener jugadores valiosos o jugadores sobresalientes, sino que necesitas un equipo sobre todo”, sostuvo. En esa construcción, ubicó a Paredes como un referente y destacó la combinación de talentos que permitió al conjunto xeneize alcanzar el objetivo.

Aunque todavía quedan otros objetivos por delante, Fernández consideró que el equipo puede encarar lo que resta del año con otra perspectiva después de la consagración. También cuestionó el formato actual del fútbol en el país y recordó con nostalgia el campeonato de todos contra todos, con 20 equipos.

“El fútbol argentino es muy particular, en su estructura, cantidad de equipos y forma de vivirlo" dijo un tanto nostálgico.

"No es el formato de fútbol argentino que me gustaría”, expresó. Aunque reconoció que el torneo actual no responde a su preferencia, aclaró que nunca dejó de seguirlo.

“Sin embargo, nunca dejé de ver nuestra liga. Nunca dejó de cautivarme”, sostuvo.

Las coberturas que marcaron el año

En el Día del Periodista Deportivo, Fernández también repasó el recorrido que tuvo durante 2026 y el lugar que ocupa la experiencia en su profesión.

Este año participó de la cobertura de los World Skate Games en Asunción, Paraguay, durante una semana de trabajo exclusivo para Canal 8. Además de la cobertura periodística, formó parte de la producción del evento.

Después llegó el Mundial de Fútbol 2026, disputado en Estados Unidos, donde trabajó junto a Mario Fernández, otra de las caras reconocidas de Canal 8 y director de este diario.

La cobertura estuvo marcada por el recorrido de la Selección Argentina, que terminó como subcampeona del torneo.

Fernández describió el periodismo deportivo como una profesión que se construye con pasión y experiencia, especialmente a partir de la posibilidad de participar de acontecimientos que adquieren otra dimensión con el paso del tiempo.

“En lo personal, el periodismo deportivo me abrió varias puertas y siento que me dio la fuerza necesaria para cumplir los sueños pendientes en el camino”, expresó.

También destacó los viajes y el contacto con otras culturas que le permitió el trabajo. “Me permitió conocer estadios, ciudades, costumbres y culturas. Con la camiseta siempre puesta, la de mi provincia y mi país”, contó.

En esa experiencia, vinculó el trabajo periodístico con la posibilidad de compartir los momentos deportivos que atraviesan a los equipos y a la Selección. “¿Cómo no alegrarse cuando un equipo sanjuanino gritó campeón o con un gol agónico de la Selección Argentina, jugando en otro país?”, planteó.

Para Martín Fernández, la cobertura no se limita a transmitir lo que ocurre en una cancha. También implica involucrarse con lo que representa para quienes lo viven y seguir el recorrido de los protagonistas.