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Si sos Xeneize y fuiste a festejar a la Plaza 25 de Mayo, buscáte

La Plaza 25 de Mayo y los bares de sus alrededores fueron los principales puntos de encuentro, donde familias y grupos de amigos celebraron la consagración en la Tabla Anual.

La consagración de Boca Juniors desató una fiesta en las calles de San Juan. Apenas terminó el partido ante Defensa y Justicia, cientos de simpatizantes xeneizes se acercaron a la Plaza 25 de Mayo para celebrar el triunfo que le permitió al equipo quedarse con la Tabla Anual 2026 y levantar el título de Campeón de Liga.

El conjunto de la Ribera ganó 1-0 en La Bombonera con un agónico gol de Enner Valencia y aseguró el primer puesto sin depender de otros resultados. La definición se vivió con tensión hasta el final y, una vez confirmado el triunfo, la alegría se trasladó al centro sanjuanino.

Los bares ubicados alrededor de la plaza fueron algunos de los principales puntos de concentración durante el encuentro. Allí, los hinchas siguieron cada minuto de la definición y aguardaron el desenlace de un partido que podía darle a Boca una nueva estrella.

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Con el pitazo final, las calles comenzaron a llenarse de camisetas azul y oro, banderas y cantos. Familias, grupos de amigos y simpatizantes se reunieron en el tradicional espacio del centro para compartir el festejo por el campeonato.

Los simpatizantes llegaron desde distintos puntos de la provincia y se encontraron en el corazón de la ciudad, donde la emoción por la consagración se hizo sentir entre los presentes.

Camisetas, banderas y distintos elementos de aliento acompañaron una concentración que reunió a hinchas de distintas edades.

El festejo también reflejó la presencia de Boca entre los clubes con mayor cantidad de seguidores en San Juan. La victoria ante Defensa y Justicia, que le permitió al equipo cerrar la temporada regular en lo más alto de la Tabla Anual, fue el motivo de una nueva celebración en las calles.

Un título que se definió hasta el último minuto

Boca llegó a la última fecha como líder de la Tabla Anual y necesitaba ganar para asegurarse el campeonato. Rosario Central y Argentinos Juniors también tenían posibilidades de quedarse con el primer puesto, por lo que la definición mantuvo la expectativa hasta el cierre de los partidos.

El gol de Enner Valencia terminó inclinando la balanza a favor del Xeneize. La victoria le permitió consagrarse campeón de Liga 2026 y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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