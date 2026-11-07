Si sos Xeneize y fuiste a festejar a la Plaza 25 de Mayo, buscáte

Con el pitazo final, las calles comenzaron a llenarse de camisetas azul y oro, banderas y cantos. Familias, grupos de amigos y simpatizantes se reunieron en el tradicional espacio del centro para compartir el festejo por el campeonato.

Los simpatizantes llegaron desde distintos puntos de la provincia y se encontraron en el corazón de la ciudad, donde la emoción por la consagración se hizo sentir entre los presentes.

Camisetas, banderas y distintos elementos de aliento acompañaron una concentración que reunió a hinchas de distintas edades.

El festejo también reflejó la presencia de Boca entre los clubes con mayor cantidad de seguidores en San Juan. La victoria ante Defensa y Justicia, que le permitió al equipo cerrar la temporada regular en lo más alto de la Tabla Anual, fue el motivo de una nueva celebración en las calles.

Un título que se definió hasta el último minuto

Boca llegó a la última fecha como líder de la Tabla Anual y necesitaba ganar para asegurarse el campeonato. Rosario Central y Argentinos Juniors también tenían posibilidades de quedarse con el primer puesto, por lo que la definición mantuvo la expectativa hasta el cierre de los partidos.

El gol de Enner Valencia terminó inclinando la balanza a favor del Xeneize. La victoria le permitió consagrarse campeón de Liga 2026 y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.