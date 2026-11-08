Un dron y tres celulares: qué hallaron en la casa del acusado de amenazar al Papa

Cómo fue la investigación que terminó con la detención en Pilar

La causa comenzó el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:30, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal recibió información sobre una llamada con amenazas contra la vida de León XIV. Ante la gravedad del caso, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó verbalmente la acción penal para acelerar las primeras medidas, que luego fueron formalizadas en el expediente.

El operativo estuvo a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, y de la Secretaría Penal N.º 2, a cargo de Agustín Ocampo. También participaron la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema. A partir de tareas de campo y del análisis de información, los investigadores identificaron en apenas 24 horas un domicilio vinculado con el sospechoso.

De qué está acusado el detenido y qué investiga la Justicia

El hombre quedó inicialmente imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. La Justicia busca determinar el alcance de la amenaza mediante el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, en especial del teléfono que habría sido utilizado para realizar la llamada y del dron hallado en la vivienda. Hasta el momento, no trascendió el contenido exacto de la comunicación ni se confirmó la existencia de un plan concreto para atentar contra el pontífice.