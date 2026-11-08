El Papa León XIV llega este domingo a la Argentina tras su paso por Uruguay

Tras su llegada a Buenos Aires, León XIV se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro oficial con el presidente Javier Milei y sostener reuniones institucionales. El viaje marca el regreso de un Sumo Pontífice al país luego de casi 40 años.

La agenda del Papa en Argentina se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá misas multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, un viaje a la provincia de Córdoba y una celebración en la Basílica de Luján antes de su partida hacia Perú.