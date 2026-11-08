La histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina comienza este domingo 8 de noviembre con su arribo previsto a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery. El Santo Padre llega al país tras completar su itinerario por Uruguay, donde a las 10:30 encabeza una misa en la ciudad de Florida.
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El Papa León XIV llega este domingo a la Argentina tras su paso por Uruguay
El Sumo Pontífice encabeza una misa en Florida y arribará a las 16:30 a Aeroparque, donde lo recibirá una comitiva oficial encabezada por Javier Milei.