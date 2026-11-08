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Espárragos gratinados con salsa blanca: receta casera fácil

Una alternativa deliciosa para sumar verduras al menú: espárragos tiernos cubiertos con una salsa blanca casera y una capa de queso dorado al horno.

Los espárragos gratinados con salsa blanca son una opción perfecta para transformar un vegetal de temporada en un plato cremoso y reconfortante. La combinación de espárragos frescos, salsa bechamel y queso gratinado consigue un resultado suave por dentro y dorado por encima. Además, es versátil y se puede servir tanto como entrada como acompañamiento de carnes, pollo o pescado.

El secreto está en cocinar los espárragos apenas unos minutos antes de llevarlos al horno, para que mantengan su textura y no queden demasiado blandos. La salsa blanca casera aporta cremosidad y el queso forma una superficie dorada irresistible. Si te gustan las recetas ligeras y con verduras, esta tortilla de espárragos te va a encantar. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para los espárragos

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  • 500 g de espárragos frescos.
  • Agua, cantidad necesaria.
  • Sal a gusto.

Para la salsa blanca

  • 40 g de manteca.
  • 40 g de harina.
  • 500 ml de leche.
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Para gratinar

  • 100 g de queso mozzarella rallado.
  • 40 g de queso parmesano rallado.
  • Pimienta negra a gusto.
  • Perejil fresco picado, opcional.

Preparación

  • 1

    Lavá los espárragos con agua fría y cortá la parte más dura y fibrosa del tallo. Si son muy gruesos, podés pelar ligeramente la parte inferior para que se cocinen de manera pareja.

  • 2

    Herví agua con una pizca de sal y agregá los espárragos durante 3 a 5 minutos, dependiendo de su grosor. Deben quedar tiernos, pero todavía firmes. Retiralos y escurrilos bien.

  • 3

    En una cacerola, derretí la manteca a fuego medio. Incorporá la harina y mezclá durante un minuto para cocinarla. Agregá la leche de a poco, sin dejar de revolver con un batidor para evitar grumos.

  • 4

    Continuá cocinando hasta que la salsa espese y tenga una consistencia cremosa. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego.

  • 5

    Acomodá los espárragos en una fuente apta para horno, uno al lado del otro. Cubrilos con la salsa blanca y distribuí por encima la mozzarella y el parmesano rallados.

  • 6

    Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y la superficie se vea dorada. Si tu horno tiene función grill, podés utilizarla durante los últimos minutos, vigilando que no se queme.

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