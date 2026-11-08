Los espárragos gratinados con salsa blanca son una opción perfecta para transformar un vegetal de temporada en un plato cremoso y reconfortante. La combinación de espárragos frescos, salsa bechamel y queso gratinado consigue un resultado suave por dentro y dorado por encima. Además, es versátil y se puede servir tanto como entrada como acompañamiento de carnes, pollo o pescado.
Espárragos gratinados con salsa blanca: receta casera fácil
Una alternativa deliciosa para sumar verduras al menú: espárragos tiernos cubiertos con una salsa blanca casera y una capa de queso dorado al horno.