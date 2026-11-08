Espárragos gratinados con salsa blanca: receta casera fácil

Para la salsa blanca

Para gratinar

1 Lavá los espárragos con agua fría y cortá la parte más dura y fibrosa del tallo. Si son muy gruesos, podés pelar ligeramente la parte inferior para que se cocinen de manera pareja.

2 Herví agua con una pizca de sal y agregá los espárragos durante 3 a 5 minutos, dependiendo de su grosor. Deben quedar tiernos, pero todavía firmes. Retiralos y escurrilos bien.

3 En una cacerola, derretí la manteca a fuego medio. Incorporá la harina y mezclá durante un minuto para cocinarla. Agregá la leche de a poco, sin dejar de revolver con un batidor para evitar grumos.

4 Continuá cocinando hasta que la salsa espese y tenga una consistencia cremosa. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego.

5 Acomodá los espárragos en una fuente apta para horno, uno al lado del otro. Cubrilos con la salsa blanca y distribuí por encima la mozzarella y el parmesano rallados.