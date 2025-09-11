La FIFA confirmó los horarios para los partidos del Mundial

Justamente ese horario de las 7 de la mañana le trae muy malos recuerdos a los argentinos, ya que la única vez que la Selección jugó en ese turno fue en su debut ante Arabia Saudita, en el que cayó 2-1 en la que fue una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará en solo 9 meses, el 11 de junio, mientras que la final será el 19 de julio.

Según se pudo observar en la grilla de horarios, la gran final de este Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, comenzará a las 16, mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones. Estas serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Cuándo se realiza el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se celebrará en la ciudad de Washington DC, el próximo 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en la Kennedy Center a las 11 horas de la Argentina.

A diferencia de las ediciones anteriores, el sorteo incluirá a 48 selecciones, por lo que se espera un formato más dinámico.

El sorteo de este Mundial será diferente a los anteriores, ya que por primera vez contará con 48 equipos en lugar de 32. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA. La ubicación de los equipos en cada bombo se definirá con base en el ranking actualizado, que se publicará después de que finalicen todas las eliminatorias continentales.

Mundial 2026 - 18 clasificados

