La tensión que se vivió durante seis horas en una escuela de Mendoza sigue generando conmoción. Una adolescente de 14 años ingresó con un arma, disparó dos veces al aire y se atrincheró dentro del establecimiento, lo que obligó a evacuar a docentes, directivos y alumnos. Si bien la situación pudo ser contenida sin heridos, los testimonios de quienes estuvieron presentes revelan el impacto que dejó en la comunidad educativa.
"La nena no es culpable": habló la portera de la escuela de La Paz
Iris fue testigo del hecho que se produjo esta mañana en la localidad mendocina de La Paz y defendió a la menor, de 14 años. “Si no hubo heridos fue porque ella no quería agredir a nadie”.