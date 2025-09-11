"La nena no es culpable": habló la portera de la escuela de La Paz

Iris también confirmó que la adolescente llegó a apuntarse a sí misma con el arma, en medio de la crisis. “Fue muy doloroso verla en ese estado. Para mí fue un pedido de ayuda”, aseguró.

Además, la portera remarcó que circuló “mucha desinformación” en torno al caso y pidió no responsabilizar a la estudiante ni a su familia por lo ocurrido.

“Como madre, abuela y tía digo que esa nena podría haber sido mi hija, mi nieta o mi sobrina. Ella necesita nuestro apoyo y nuestro amor, no que la culpen. Lo primero que hace la gente es buscar responsables: si fue la casa, si fueron los padres... Y no es así, acá somos todos (responsables)”, señaló.

Iris también describió la angustia que vivieron los alumnos durante la evacuación. “Fue muy triste ver a los chicos con ese susto. Muchas de las personas que estuvieron presentes sufren problemas de presión, por ejemplo, y una situación así puede tener consecuencias graves”, agregó.

Por último, subrayó que lo sucedido debe servir como un llamado de atención. “No puede quedar todo como quedó. Tiene que haber una solución. Los errores existen, pero culpar a una nena no es lo correcto. Hay que rever qué está pasando en las escuelas, en la contención, en la educación”, concluyó.