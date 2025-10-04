Después de lo que había sido un buen cierre a las prácticas libres en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto no pudo redondear una actuación similar en la clasificación y se lamentó por la cantidad de tráfico que le impidió trepar en la grilla y lo limitó a un 18° puesto para la carrera del domingo, aunque todavía aguarda por saber si Carlos Sainz y Alexander Albon de Williams serán descalificados por irregularidades en el DRS, algo que le daría dos posiciones extra en la grilla.
El enojo de Colapinto: "Da bronca, me molestaron mucho"
El piloto argentino sufrió el tráfico de Marina Bay y cayó al 18° puesto de la grilla, a pesar de haber tenido una correcta participación: "Teníamos buen auto para pasar"