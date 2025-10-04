El enojo de Colapinto: "Da bronca, me molestaron mucho"

"Fue buena la vuelta, tuve muchísimo tráfico. Tuve a (Liam) Lawson, a (Carlos) Sainz, a otro más en el medio, tapando la línea a todos... Cuando estás dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica, mucho grip y me molestaron mucho", expresó el piloto de Alpine, minutos después de quedar fuera de la Q1 en el circuito de Marina Bay.

Visiblemente molesto, el pilarense remarcó que creía que el auto estaba en condiciones de tener una mejor actuación, pero el callejero de Singapur y el tráfico le jugaron en contra: "No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo, podíamos pasar. Lamentablemente se da por cosas que no podemos controlar. Hay que trabajar para mañana, yo estaba competitivo así que hay que seguir empujando".