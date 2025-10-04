"
El enojo de Colapinto: "Da bronca, me molestaron mucho"

El piloto argentino sufrió el tráfico de Marina Bay y cayó al 18° puesto de la grilla, a pesar de haber tenido una correcta participación: "Teníamos buen auto para pasar"

Después de lo que había sido un buen cierre a las prácticas libres en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto no pudo redondear una actuación similar en la clasificación y se lamentó por la cantidad de tráfico que le impidió trepar en la grilla y lo limitó a un 18° puesto para la carrera del domingo, aunque todavía aguarda por saber si Carlos Sainz y Alexander Albon de Williams serán descalificados por irregularidades en el DRS, algo que le daría dos posiciones extra en la grilla.

"Fue buena la vuelta, tuve muchísimo tráfico. Tuve a (Liam) Lawson, a (Carlos) Sainz, a otro más en el medio, tapando la línea a todos... Cuando estás dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica, mucho grip y me molestaron mucho", expresó el piloto de Alpine, minutos después de quedar fuera de la Q1 en el circuito de Marina Bay.

Visiblemente molesto, el pilarense remarcó que creía que el auto estaba en condiciones de tener una mejor actuación, pero el callejero de Singapur y el tráfico le jugaron en contra: "No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo, podíamos pasar. Lamentablemente se da por cosas que no podemos controlar. Hay que trabajar para mañana, yo estaba competitivo así que hay que seguir empujando".

A modo de cierre, respecto de dónde deben encontrar las mejorías para la carrera del domingo, Colapinto fue claro y señaló al monoplaza como principal foco de atención: "Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice a nivel personal. Nos falta trabajar en equipo y mejorar el auto, porque estamos lejos".

De todas maneras, todavía existe una esperanza para que Colapinto largue un poco más arriba en la grilla, dado que la inspección técnica posterior a la clasificación reveló irregularidades en el DRS de los dos autos de Williams. Así, el informe que fue relevado a los comisarios indicó que tanto Carlos Sainz como Alexander Albon "excedieron el límite máximo de 85 milímetros en ambos lados del área exterior del alerón trasero", algo que podría descalificarlos y obligarlos a partir desde el fondo de la grilla el domingo. De confirmarse esto, el argentino entonces subiría dos posiciones, dado que Sainz y Albon habían finalizado 13° y 12°, respectivamente.

