Colapinto largará 18° este domingo en el GP de Singapur

Se corrió la clasificación en Marina Bay, en la 18° jornada de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

George Russell (Mercedes) hizo la pole en la clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, fue el más rápido en la Q2 y supo mantener esa posición, incluso mejorando su tiempo en la Q3, para dejar atrás a Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), quienes completaron el podio. El argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18ª en la carrera del domingo.

La parrilla de largada en el GP de Singapur

  • 1. George Russell (Mercedes) | 1:29.158
  • 2. Max Verstappen (Red Bull) | +0.182
  • 3. Oscar Piastri (McLaren) | +0.366
  • 4. Kimi Antonelli (Mercedes) | +0.379
  • 5. Lando Norris (McLaren) | +0.428
  • 6. Lewis Hamilton (Ferrari) | +0.530
  • 7. Charles Leclerc (Ferrari) | +0.626
  • 8. Isack Hadjar (Racing Bulls) | +0.688
  • 9. Oliver Bearman (Haas) | +0.710
  • 10. Fernando Alonso (Aston Martin) | +0.797
  • 11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  • 12. Alexander Albon (Williams)
  • 13. Carlos Sainz (Williams)
  • 14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 15. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • 17. Lance Stroll (Aston Martin)
  • 18. Franco Colapinto (Alpine)
  • 19. Esteban Ocon (Haas)
  • 20. Pierre Gasly (Alpine)

Si bien Franco Colapinto empezó la Q1 con buenos tiempos y estuvo cerca de superar el corte, una buena vuelta de Yuki Tsunoda lo relegó a la 18ª posición, fuera de la siguiente ronda de la clasificación. Por parte de Gasly, no pudo hacer pie desde el inicio y quedó en el último lugar.

En la Q2, Russell sorprendió con una vuelta de 1:29, 765 que ni Verstappen ni Piastri pudieron superar, incluso en la tercera etapa, el piloto británico de Mercedes mejoró su propio tiempo en 7 décimas y confirmó su pole position para la carrera del domingo, en una pista donde partir desde la punta otorga una importante ventaja por encima del resto.

FUENTE: TyC Sports

