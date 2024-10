La agenda deportiva para este fin de semana en San Juan

Encuentro de goalball

Este sábado se llevará a cabo un encuentro amistoso de goalball. La competencia en juego será la Copa Challenger – Roberto Leglise, en homenaje al deportista paralímpico sanjuanino, oriundo de Caucete. La invitación es para todo público, desde las 8:30, en el estadio Aldo Cantoni. El domingo, en el mismo horario, se jugarán semifinales y finales.

Encuentro Internacional de Moto Turismo – Tierra de Dinosaurios

La rampa de bienvenida será este viernes, a las 20, en las puertas del estadio Aldo Cantoni, con acceso libre y gratuito. El sábado la actividad comenzará a las 9:30 en el puente cívico de Capital. La llegada está prevista en Cepas Sanjuaninas, Rivadavia, entre las 16 y 22. El domingo habrá una recorrida a modo de paseo por departamentos céntricos.

Power Extreme

La tercera edición de esta carrera con obstáculos se celebrará el sábado, desde las 8:30, en el Club Social y Deportivo Astica, Departamento Valle Fértil.

TC Pick UP

Esta reconocida categoría del automovilismo argentino arribará este fin de semana a San Juan, en el marco del mes del deporte motor. La actividad corresponde a la novena fecha de la temporada 2024; y se celebrará el sábado y domingo de octubre, en el Circuito Villicum, Departamento Albardón. El sábado, de 8 a 18, habrá entrenamientos y clasificaciones. El domingo, de 9 a 14, habrá series y finales.

Rally San Juan

La quinta fecha del campeonato sanjuanino de rally para autos, motos y quads se disputará sábado y domingo. La actividad se llevará a cabo en el complejo Parque Pampa Bosque, Departamento Angaco. En las dos jornadas las carreras iniciarán a las 12:30.

Abierto Provincial de Golf – Copa del Sol

Otro de los atractivos para este receso semanal será la competencia nacional que se disputará en el Club Amancay, Santa Lucía.

Ciclismo de montaña

Este domingo, desde las 8, en el Departamento San Martín se disputará el Desafío Ceferino – Copa Brisson. La carrera corresponde a la tercera fecha del campeonato sanmartiniano-angaquero de mountain bike.

Ciclismo de ruta

Este sábado, desde las 14, en San Martín se disputará una carrera para libres y máster. El circuito será íntegramente en el departamento citado. La carrera será en homenaje a Alberto Clemente Bravo y Juan Carlos Ruarte y en reconocimiento a Lisandro Bravo, por su participación en Campeonato Argentino de Pista – San Juan 2024. Organización y responsabilidad: Ciclismo Master y Libres.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol: Primera División, fecha 13

Viernes: 9 de Julio vs Villa Obrera.

Domingo: Carpintería vs Sp. Picón.

Lunes: San Martín vs Aberastain.

Miércoles: López Peláez vs Unión, Sp. Rivadavia vs Desamparados, Minero vs San Lorenzo (en cancha de Juventud Unida de Pocito), Del Bono vs Peñarol, Juventud Zondina vs Marquesado, Atenas vs Trinidad y Alianza vs Colón Junior.

Horarios de partido: 14:30 Cuarta División - 17:00 Primera División.

Segunda División: programación del fin de semana

Zona Reválida

Fecha 11

Fiorito 3-3 Villa Ibáñez

Juventud Ullunera vs Centenario Olímpico

Sábado: San Damián vs Huarpes, Juventud Rivera vs Rawson Junior y San Agustín vs Defensores de Argentinos (en cancha de Centenario Olímpico).

Domingo: Punteto vs Los Pumas (en cancha de Centenario Olímpico).

Zona Campeonato

Fecha 14

Viernes: Juventud Unida vs Libertad Juvenil

Sábado: El Globo vs Defensores de Los Andes.

Domingo: Sarmiento vs Recabarren y Villa Hipódromo vs Árbol Verde.

Horarios de partido: 14:30 Cuarta División - 17:00 Primera División.

Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025

Este fin de semana comenzará una nueva edición de este certamen nacional para clubes con equipos masculino. Es la cuarta categoría del fútbol argentino. San Juan estará representada por 20 equipos, provenientes de distintos departamentos.

Sábado: López Peláez vs Juventud Zondina y Alianza vs Minero. Ambos a las 17 horas.

Domingo: Árbol Verde de Jáchal vs Peñaflor de San Martín (16:00), San Isidro de San Martín vs San Lorenzo de Santa Lucía (16:00), Defensores de Boca de Los Berros vs Colón Junior (16:00), San Miguel de Albardón vs San Martín de Rodeo (16:30), Chaparro de Santa Lucía vs Sp. Los Berros (17:00), Atenas de Pocito vs Unión de Villa Krause (17:00), Peñarol de Chimbas vs Marquesado (17:00) y Desamparados vs Sp. Rivadavia (17:00).

Datos adicionales: el torneo reunirá a 344 equipos, de todo el país, distribuidos en 94 zonas, de 8 regiones y tendrá 4 ascensos al Federal A 2025.

Formato del torneo: la fase clasificatoria de la Región Cuyo se organiza en rondas eliminatorias. Iniciando con 44 equipos divididos en 11 zonas de 4 participantes, estos competirán en partidos de ida y vuelta, todos contra todos.

En la primera ronda, los primeros de cada zona y el mejor segundo clasificarán directamente a la tercera ronda, mientras que los ocho mejores segundos avanzarán a la segunda ronda, que será de eliminación directa a doble partido.

En la tercera ronda, los 12 equipos clasificados se unirán a los 4 vencedores de la segunda fase. Los ganadores avanzarán a la cuarta ronda, que también será eliminatoria a doble partido.

La quinta y sexta ronda seguirán el mismo formato, eliminando equipos hasta que solo dos queden en pie para disputar un lugar en la etapa final. El campeón de la región Cuyo se enfrentará a un equipo de otra región, cuyo vencedor conseguirá uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

Pool: Torneo Aniversario San Juan

Una de las novedades de la agenda es el torneo de pool que se disputará del viernes al lunes en San Juan. Estarán presentes más de 200 participantes, provenientes de todo el país.