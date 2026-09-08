La AFA confirmará este miércoles los amistosos de la fecha FIFA

Un punto clave es que la FIFA no da por hecho que los partidos que se jueguen en Argentina sean considerados automáticamente amistosos Clase A. Si no se homologan como tales, los tres futbolistas no descontarán fechas.

Para evitar ese escenario, la intención es que la ventana FIFA se dispute en el territorio nacional. De no confirmarse, se evaluarán cambios en el calendario.

Lionel Scaloni ya comenzó a evaluar convocados y planea disputar entre dos y tres amistosos dentro de la ventana, pese a que está habilitado a jugar hasta cuatro encuentros.

La Selección podría enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires y a Benín el 6 de octubre, aunque falta la oficialización de la AFA y la confirmación de sede y horario. Los estadios que suenan como sedes son el Monumental de Buenos Aires y el Mario Alberto Kempes de Córdoba.