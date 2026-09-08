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Arrancó con mucho frío la mañana, pero se espera una siesta templada

Tras las marcas cercanas a los 0°C en el amanecer, este martes 8 de septiembre la provincia experimentará un paulatino ascenso térmico.

Las condiciones meteorológicas en San Juan comienzan a mostrar un leve alivio tras el amanecer helado registrado en el inicio de la semana. Según los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional a las 6:00, la temperatura se ubicó en los 0.8°C, configurando un arranque de jornada muy frío en toda la provincia.

A lo largo del martes se espera una jornada predominantemente despejada y con muy buena visibilidad. El viento sopla suavemente desde el sector noreste a 4 km/h, favoreciendo un constante aumento de los registros térmicos a medida que avance el día. Hacia la tarde y la hora de la siesta, la máxima alcanzará los 22°C, brindando un clima templado.

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