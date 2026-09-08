Las condiciones meteorológicas en San Juan comienzan a mostrar un leve alivio tras el amanecer helado registrado en el inicio de la semana. Según los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional a las 6:00, la temperatura se ubicó en los 0.8°C, configurando un arranque de jornada muy frío en toda la provincia.
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Arrancó con mucho frío la mañana, pero se espera una siesta templada
Tras las marcas cercanas a los 0°C en el amanecer, este martes 8 de septiembre la provincia experimentará un paulatino ascenso térmico.