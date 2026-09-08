Arrancó con mucho frío la mañana, pero se espera una siesta templada

A lo largo del martes se espera una jornada predominantemente despejada y con muy buena visibilidad. El viento sopla suavemente desde el sector noreste a 4 km/h, favoreciendo un constante aumento de los registros térmicos a medida que avance el día. Hacia la tarde y la hora de la siesta, la máxima alcanzará los 22°C, brindando un clima templado.