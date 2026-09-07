Una mujer de 48 años, de apellido Flores, denunció una estafa luego de intentar vender una guitarra criolla a través de Marketplace. La maniobra comenzó con un supuesto comprador que aseguró haber transferido $750 mil y terminó con un segundo hombre, que se presentó como empleado bancario, guiándola para ingresar a su homebanking.
Publicó una guitarra en Marketplace y la estafaron con una falsa transferencia
Una mujer de 48 años denunció que fue engañada por dos hombres que se hicieron pasar por comprador y empleado bancario. La maniobra comenzó con un supuesto adelanto de $750 mil que nunca ingresó a su cuenta.