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Publicó una guitarra en Marketplace y la estafaron con una falsa transferencia

Una mujer de 48 años denunció que fue engañada por dos hombres que se hicieron pasar por comprador y empleado bancario. La maniobra comenzó con un supuesto adelanto de $750 mil que nunca ingresó a su cuenta.

Una mujer de 48 años, de apellido Flores, denunció una estafa luego de intentar vender una guitarra criolla a través de Marketplace. La maniobra comenzó con un supuesto comprador que aseguró haber transferido $750 mil y terminó con un segundo hombre, que se presentó como empleado bancario, guiándola para ingresar a su homebanking.

Según la denuncia, la mujer había publicado la guitarra en la plataforma cuando recibió el llamado de un hombre interesado en comprarla. Durante la comunicación, el supuesto comprador le dijo que había realizado una transferencia de $750 mil como adelanto para reservar el instrumento y le envió un comprobante por WhatsApp.

El dinero, sin embargo, nunca apareció en la cuenta de Flores. En el comprobante figuraba como titular una persona de apellido Acosta, con una cuenta del Banco Macro, y la operación aparecía bajo el concepto de “adelanto de haberes”.

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Pocos minutos después, otro hombre se comunicó con la mujer y aseguró ser empleado del Banco Macro. Le explicó que la cuenta desde la que supuestamente se había realizado la transferencia estaba bloqueada y que debía realizar una serie de pasos para que los $750 mil pudieran acreditarse.

La mujer siguió las instrucciones mientras permanecía en comunicación telefónica con el supuesto trabajador bancario. Fue recién después de finalizar la llamada cuando advirtió que algo no estaba bien.

Al ingresar a su cuenta del Banco San Juan, descubrió que desconocidos habían realizado una extracción por $358 mil. La diferencia es clave: los $750 mil fueron utilizados como parte del engaño, pero nunca ingresaron a la cuenta de la víctima. El monto que efectivamente perdió la mujer fue de $358 mil.

La denuncia quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ahora busca reconstruir la maniobra, identificar a los responsables y determinar el destino del dinero sustraído.

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