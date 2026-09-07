Publicó una guitarra en Marketplace y la estafaron con una falsa transferencia

Pocos minutos después, otro hombre se comunicó con la mujer y aseguró ser empleado del Banco Macro. Le explicó que la cuenta desde la que supuestamente se había realizado la transferencia estaba bloqueada y que debía realizar una serie de pasos para que los $750 mil pudieran acreditarse.

La mujer siguió las instrucciones mientras permanecía en comunicación telefónica con el supuesto trabajador bancario. Fue recién después de finalizar la llamada cuando advirtió que algo no estaba bien.

Al ingresar a su cuenta del Banco San Juan, descubrió que desconocidos habían realizado una extracción por $358 mil. La diferencia es clave: los $750 mil fueron utilizados como parte del engaño, pero nunca ingresaron a la cuenta de la víctima. El monto que efectivamente perdió la mujer fue de $358 mil.

La denuncia quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ahora busca reconstruir la maniobra, identificar a los responsables y determinar el destino del dinero sustraído.