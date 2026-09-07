Un muerto cada cinco días en agosto y una cifra que ya supera todo 2025

En el último mes relevado, la ONG registró un fallecido cada cinco días, una frecuencia que vuelve a poner en discusión el impacto que tienen los siniestros viales en las calles y rutas sanjuaninas.

Las motos, protagonistas de la estadística más preocupante

Dentro del desglose realizado por Familias del Dolor y la Esperanza, los motociclistas aparecen como el grupo más afectado.

En el corte estadístico de 63 víctimas utilizado para los gráficos, 32 eran motociclistas, mientras que 12 viajaban en automóviles, ocho eran peatones, cinco circulaban en bicicleta, tres se movilizaban en camión, dos en camioneta y uno corresponde a otro tipo de usuario.

La cifra de motociclistas representa más de la mitad de las víctimas incluidas en ese corte y vuelve a mostrar la particular vulnerabilidad de quienes circulan en vehículos de dos ruedas.

El mismo relevamiento indica que 43 de las víctimas eran hombres y 20 mujeres. En cuanto al momento en que ocurrieron los siniestros, 34 fueron registrados durante el día y 26 durante la noche, mientras que en tres casos no pudo determinarse la franja horaria.

Capital y Rivadavia concentran más víctimas

El mapa por departamentos también muestra diferencias importantes. Capital y Rivadavia encabezan el registro, con ocho víctimas fatales cada uno en el corte analizado.

Luego aparece Rawson, con siete; Caucete, con seis; mientras que Jáchal y Sarmiento registran cinco cada uno. Pocito y Ullúm suman cuatro, y Chimbas, 9 de Julio y Santa Lucía aparecen con tres víctimas. Angaco contabiliza dos, mientras que 25 de Mayo y San Martín registran una cada uno.

Los números reflejan que la problemática atraviesa tanto zonas urbanas como departamentos alejados del centro de la provincia, con víctimas en rutas, avenidas y calles de distintos puntos de San Juan.

Una tendencia que preocupa al comparar los últimos años

El registro histórico de Familias del Dolor y la Esperanza contabiliza 2.079 víctimas viales fatales entre 2008 y 2026.

La serie muestra que los años más trágicos fueron 2013, con 173 fallecidos; 2011, con 154; 2012, con 134; 2010, con 133; y 2014, con 130. Después de varios años con registros inferiores, 2025 cerró con 62 víctimas, mientras que 2026 ya alcanzó y superó esa cifra antes de terminar el año.

El dato adquiere mayor peso porque todavía quedan varios meses por delante y porque el registro de la ONG no funciona como una estadística oficial del Estado, sino como un relevamiento propio que busca contabilizar cada muerte vinculada con siniestros viales en la provincia.

Detrás de cada número hay una historia y una familia. Esa es justamente la dimensión que busca visibilizar el trabajo de Familias del Dolor y la Esperanza, que utiliza estos registros para reclamar mayor prevención, controles y políticas destinadas a reducir las muertes en el tránsito sanjuanino.