Presentaron en EE.UU. una denuncia ante FIFA contra Tapia y Toviggino

El documento enviado a la FIFA —según fuentes citadas por Clarín— incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a criterio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo. La presentación también menciona episodios vinculados a la disputa por la sede de la Copa América y a la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.

La federación estadounidense pidió que el Comité de Ética abra una investigación formal, evalúe sanciones y determine si los dirigentes argentinos violaron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. La denuncia se produce en un contexto de tensión creciente entre US Soccer y la AFA, luego de varios cruces públicos y privados por la organización de torneos y amistosos.

Desde la AFA, según reconstruye el artículo, evitaron pronunciarse de inmediato y se limitaron a señalar que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales correspondientes. En el entorno de Tapia y Toviggino consideran que la denuncia responde a una disputa política y comercial y que no existen elementos que justifiquen sanciones.

El caso abre un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su manejo institucional y por la influencia creciente de Toviggino en decisiones estratégicas. La FIFA, por su parte, deberá determinar si la denuncia amerita la apertura de un expediente disciplinario.