La FNS 2026 ya se pone en marcha y abre sus primeras convocatorias

Músicos, gastronomía y emprendedores

Los músicos tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre para presentar sus propuestas y participar de los diferentes escenarios que tendrá la Feria.

En el caso del sector gastronómico, las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de septiembre. Con las propuestas recibidas se conformará posteriormente la oferta gastronómica de la edición 2026.

También se abrió una convocatoria para artesanos, cooperativas, emprendedores sociales y emprendimientos productivos. En este caso, el plazo será más extenso y permanecerá abierto hasta el 7 de octubre.

Otro de los espacios que vuelve a formar parte de la Fiesta es Emprendedora del Sol, una propuesta que busca reconocer proyectos liderados por mujeres de los 19 departamentos de San Juan. Las interesadas podrán inscribirse hasta el 20 de septiembre.

Una Fiesta que busca atraer visitantes

La edición 2026 se desarrollará durante un fin de semana largo, una fecha que fue elegida también con la mirada puesta en el impacto turístico y económico de la celebración. La expectativa es que la llegada de visitantes genere movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y distintos servicios vinculados al turismo provincial.

En ese sentido, la organización también apunta a fortalecer la participación del sector privado. Las empresas interesadas en acompañar la FNS como sponsors podrán contactarse con el área comercial a través del sitio oficial o mediante el correo [email protected].

La promoción de la Fiesta tendrá además una presencia nacional. El lanzamiento de la edición 2026 estará acompañado por un nuevo spot protagonizado por Darío Barassi, que buscará llevar la invitación a la celebración sanjuanina a distintos puntos del país.

El Parque Triásico como identidad de la edición 2026

La temática elegida para este año estará vinculada directamente con uno de los grandes patrimonios de San Juan: Ischigualasto y su riqueza paleontológica.

“Parque Triásico” buscará poner en el centro de la Fiesta la historia de la vida en la Tierra y la identidad que la provincia construyó alrededor de sus fósiles y dinosaurios. La propuesta también tendrá relación con la próxima apertura del MuPa, el museo paleontológico provincial.

La elección de la temática apunta así a combinar la celebración con una estrategia de promoción turística de San Juan, poniendo en valor un patrimonio que distingue a la provincia a nivel nacional e internacional.

El FNS Forum abrirá la agenda

La programación comenzará el 19 de noviembre con una nueva edición del FNS Forum, que reunirá a especialistas y referentes para abordar temas relacionados con el desarrollo y los desafíos del futuro.

Luego se desplegará la agenda central de la Fiesta, que buscará reunir nuevamente cultura, producción, turismo y entretenimiento en una celebración que tendrá como eje la identidad sanjuanina.

Toda la información sobre las convocatorias, requisitos y fechas está disponible en el sitio oficial