La advertencia del DT de Boca, antes de jugar contra el Benfica

En la previa del encuentro que se disputará el próximo lunes, el técnico habló desde Miami y dejó en claro que, pese al poderío del rival y las ausencias en el plantel, Boca saldrá a competir sin resignar protagonismo: “Hay que jugar de igual a igual, hay que estar preparados para eso”.

Con un plantel incompleto por lesiones, convocatorias y refuerzos que aún no viajaron, Russo evitó confirmar un once titular y explicó que sigue evaluando opciones. “No he definido ni el equipo, ni los 11 ni nada. Buscamos que los entrenamientos sean intensos hasta el viernes, después sábado y domingo es otra historia”, indicó en la entrevista con TyC Sports.