PSG y Arsenal definirán este sábado la Champions League

FUENTE: Noticias Argentinas
El año pasado arrasó para ganar su primera Champions League con goleada incluida al Inter de Milán en la final, mientras que en la actual temporada solo tuvo complicaciones en las semifinales contra el Bayern Múnich de Alemania, equipo al que derrotó con un global de 6-5.
El Arsenal, por su parte, atraviesa una temporada histórica, ya que pudo cortar con la sequía de 22 años sin ganar la Premier League y ahora quiere coronar con la obtención de su primera Champions, aunque no la tendrá nada fácil.
La única vez que disputó la final de la Champions League fue en el 2006, cuando cayó 2-1 ante el Barcelona de España.
PSG – Arsenal, posibles formaciones:
PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
• Estadio: Puskas Arena (Hungría)
• Árbitro: Daniel Siebert (Ale)
• VAR: Bastian Dankert (Ale)
• Hora: 13.