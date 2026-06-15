Julián Álvarez y Emiliano Martínez están disponibles para el debut

Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista.

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el oriundo de Pujato.

Qué dijo Otamendi

Nicolás Otamendi es uno de los referentes de la Selección argentina, el Mundial 2026 será el cuarto en su carrera y fue el elegido para la primera conferencia de prensa oficial en la previa del debut ante Argelia.

Otamendi - conferencia -foto Mario Fernández.

"Disfruto de estos momentos, porque será mi último Mundial con la Selección. Disfruto la competición, el día a día, a mis compañeros, este es mi cuarto Mundial y es maravilloso defender los colores de mi país", dijo el defensor de 38 años.

Nicolás Otamendi jugó los mundiales de 2010, 18, 22 y 26.

"Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición. Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar", asumió el defensor que seguramente estará como titular este martes.

"Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá, pero me mentalicé para seguir y decidí los momentos. Me preparé de la mejor forma gracias a la competencia frecuente y estoy agradecido de tener la chance que hoy tengo", indicó uno de los campeones del Mundial Qatar 2022.