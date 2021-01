Javier Mascherano vuelve a la Selección

La semana pasada, luego de una carrera de 17 años (River, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune y Estudiantes), Mascherano decía que: “Lo de seguir ligado al fútbol se tendrá que dar de manera natural, pero me gustaría si están las cosas dadas ser entrenador. No sé dónde ni en qué rol (juveniles o mayores), pero me gustaría".