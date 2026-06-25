Japón cumplió el objetivo y aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto asiático empató 1-1 con Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, resultado que le permitió finalizar segundo en el Grupo F con 5 puntos, por detrás de Países Bajos, que derrotó a Túnez y se quedó con el liderazgo de la zona.
Japón empató con Suecia y quedó en el segundo lugar del grupo F
El seleccionado asiático igualó 1-1 con Suecia, terminó segundo en el Grupo F con 5 puntos y enfrentará a Brasil en los 16avos. Los suecos también avanzaron como uno de los mejores terceros.