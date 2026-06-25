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Japón empató con Suecia y quedó en el segundo lugar del grupo F

El seleccionado asiático igualó 1-1 con Suecia, terminó segundo en el Grupo F con 5 puntos y enfrentará a Brasil en los 16avos. Los suecos también avanzaron como uno de los mejores terceros.

Japón cumplió el objetivo y aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto asiático empató 1-1 con Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, resultado que le permitió finalizar segundo en el Grupo F con 5 puntos, por detrás de Países Bajos, que derrotó a Túnez y se quedó con el liderazgo de la zona.

Por su parte, el seleccionado sueco también celebró al cierre de la jornada. Con 4 unidades, logró meterse entre los mejores terceros y continuará en carrera en la Copa del Mundo.

El encuentro fue equilibrado durante gran parte del primer tiempo. Suecia avisó primero a los 5 minutos, cuando Alexander Bernhardsson exigió al arquero Zion Suzuki con un remate cruzado. Japón respondió a los 21, con un cabezazo de Daizen Maeda que se fue por encima del travesaño.

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Las emociones llegaron recién en el complemento. A los 55 minutos, Japón elaboró una buena jugada colectiva que terminó con un pase filtrado para Daizen Maeda, quien controló dentro del área y definió cruzado para establecer el 1-0.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Apenas seis minutos después, Anthony Elanga tomó la pelota por el sector derecho, encaró hacia el centro y sacó un potente zurdazo cruzado que dejó sin chances a Suzuki para marcar el 1-1.

El empate abrió el partido y ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, aunque las defensas y los arqueros respondieron con solvencia y el marcador ya no volvió a modificarse.

Con este resultado, Japón cerró la fase de grupos con 5 puntos y se clasificó como escolta del Grupo F. En los 16avos de final tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Brasil.

Suecia, en tanto, terminó con 4 unidades y también logró avanzar gracias a su ubicación entre los mejores terceros, por lo que ahora aguardará la confirmación de su próximo rival en la fase eliminatoria.

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