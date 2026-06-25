La Corte rechazó la apelación del Gobierno y dejó firme el aumento de fondos

La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano. De esta manera, el máximo tribunal mantuvo vigente la cautelar que había sido obtenida por las universidades públicas.

El conflicto comenzó luego de la publicación del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno buscó suspender partidas destinadas a la recomposición salarial, becas y programas de investigación contemplados en la ley. Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, promovió una acción judicial que derivó en la medida cautelar ahora ratificada por la Corte.