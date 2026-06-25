La Corte Suprema de Justicia de la Nación le propinó este jueves un nuevo revés judicial al Gobierno nacional al dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar dos artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial del personal docente y no docente, además del financiamiento de programas académicos.
La Corte rechazó la apelación del Gobierno y dejó firme el aumento de fondos
El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga a aplicar artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a salarios y programas académicos.