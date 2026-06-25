¿A quién le sorprende?: esperan más de 100 mil argentinos en Miami por la selección

Mientras tanto, el plantel continúa con los trabajos de preparación tras cerrar una fase de grupos ideal. La jornada de ayer también estuvo marcada por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi, quien recibió una emotiva sorpresa de sus compañeros.

Los futbolistas le regalaron una remera estampada con una fotografía grupal junto al capitán y un mensaje especial en la espalda. Además, compartieron una torta de chocolate, merengue y dulce de leche que fue encargada especialmente en una panadería de Kansas.

En el plano deportivo, una de las incógnitas pasa por la presencia de Messi en el próximo compromiso. Con el primer lugar del grupo ya asegurado, existe la posibilidad de que Scaloni disponga una formación con mayoría de suplentes para administrar cargas físicas.

Más allá del gran arranque, en el entorno de la selección tienen claro que la etapa decisiva recién comienza. Con la clasificación asegurada, Argentina afrontará desde los 16avos de final un nuevo desafío en su objetivo de defender el título mundial.