La fiebre mundialista por la selección argentina no se detiene. Tras asegurar su clasificación y el primer puesto de su grupo, miles de hinchas ya comenzaron a movilizarse hacia Miami, sede del partido de 16avos de final que disputará el equipo de Lionel Scaloni el próximo viernes 3 de julio.
¿A quién le sorprende?: esperan más de 100 mil argentinos en Miami por la selección
Ya hay unos 30 mil hinchas en la ciudad estadounidense y podrían sumarse otros 70 mil para el duelo de 16avos. Muchos viajarán incluso sin entrada. Mientras, Argentina piensa en Jordania.