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¿A quién le sorprende?: esperan más de 100 mil argentinos en Miami por la selección

Ya hay unos 30 mil hinchas en la ciudad estadounidense y podrían sumarse otros 70 mil para el duelo de 16avos. Muchos viajarán incluso sin entrada. Mientras, Argentina piensa en Jordania.

La fiebre mundialista por la selección argentina no se detiene. Tras asegurar su clasificación y el primer puesto de su grupo, miles de hinchas ya comenzaron a movilizarse hacia Miami, sede del partido de 16avos de final que disputará el equipo de Lionel Scaloni el próximo viernes 3 de julio.

Según estimaciones, actualmente hay alrededor de 30 mil argentinos en la ciudad estadounidense y se espera la llegada de otros 70 mil durante los próximos días. De concretarse esas cifras, se trataría de una convocatoria inédita para los seguidores albicelestes en la historia de los Mundiales.

El fenómeno tiene una particularidad: gran parte de los viajeros no cuenta con entradas para el encuentro, aunque igualmente decidió emprender el viaje para acompañar a la selección en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

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Mientras tanto, el plantel continúa con los trabajos de preparación tras cerrar una fase de grupos ideal. La jornada de ayer también estuvo marcada por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi, quien recibió una emotiva sorpresa de sus compañeros.

Los futbolistas le regalaron una remera estampada con una fotografía grupal junto al capitán y un mensaje especial en la espalda. Además, compartieron una torta de chocolate, merengue y dulce de leche que fue encargada especialmente en una panadería de Kansas.

En el plano deportivo, una de las incógnitas pasa por la presencia de Messi en el próximo compromiso. Con el primer lugar del grupo ya asegurado, existe la posibilidad de que Scaloni disponga una formación con mayoría de suplentes para administrar cargas físicas.

Más allá del gran arranque, en el entorno de la selección tienen claro que la etapa decisiva recién comienza. Con la clasificación asegurada, Argentina afrontará desde los 16avos de final un nuevo desafío en su objetivo de defender el título mundial.

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