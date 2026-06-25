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El gesto de Antonela Roccuzzo para ayudar a los damnificados en Venezuela

La esposa de Lionel Messi utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con los afectados y difundir una campaña de asistencia humanitaria.

Antonela Roccuzzo se sumó a las muestras de solidaridad con las víctimas de los terremotos que golpearon a Venezuela en las últimas horas y utilizó sus redes sociales para difundir una campaña de ayuda destinada a los damnificados.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de apoyo para quienes sufren las consecuencias de la tragedia y alentó a sus seguidores a colaborar con las iniciativas de asistencia.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió. Junto al mensaje, Antonela agregó un enlace identificado como “Ayuda para Venezuela”, con el objetivo de facilitar donaciones y canalizar apoyo para las familias afectadas por el desastre.

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“Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, añadió la esposa de Lionel Messi.

La publicación tuvo una amplia repercusión entre sus seguidores y se sumó a las expresiones de solidaridad de distintas figuras públicas e instituciones que buscan visibilizar la emergencia humanitaria que atraviesa el país caribeño.

El gesto de Antonela llegó luego de los fuertes terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela y provocaron importantes daños materiales, además de un elevado número de víctimas. Según los últimos reportes, los sismos dejaron al menos 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en distintas zonas afectadas.

Las autoridades también informaron que hay numerosos desaparecidos y que equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

La magnitud de la tragedia generó una rápida reacción de la comunidad internacional, que comenzó a coordinar el envío de ayuda humanitaria, asistencia médica y personal especializado en rescate.

En ese contexto, Antonela Roccuzzo eligió utilizar el alcance de sus redes sociales para amplificar los pedidos de colaboración y acompañar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años en Venezuela.

La empresaria y referente digital, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, se convirtió así en una de las personalidades internacionales que decidieron involucrarse en la difusión de campañas solidarias para asistir a las víctimas de la catástrofe.

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