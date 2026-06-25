El gesto de Antonela Roccuzzo para ayudar a los damnificados en Venezuela

“Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, añadió la esposa de Lionel Messi.

La publicación tuvo una amplia repercusión entre sus seguidores y se sumó a las expresiones de solidaridad de distintas figuras públicas e instituciones que buscan visibilizar la emergencia humanitaria que atraviesa el país caribeño.

El gesto de Antonela llegó luego de los fuertes terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela y provocaron importantes daños materiales, además de un elevado número de víctimas. Según los últimos reportes, los sismos dejaron al menos 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en distintas zonas afectadas.

Las autoridades también informaron que hay numerosos desaparecidos y que equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

La magnitud de la tragedia generó una rápida reacción de la comunidad internacional, que comenzó a coordinar el envío de ayuda humanitaria, asistencia médica y personal especializado en rescate.

En ese contexto, Antonela Roccuzzo eligió utilizar el alcance de sus redes sociales para amplificar los pedidos de colaboración y acompañar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años en Venezuela.

La empresaria y referente digital, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, se convirtió así en una de las personalidades internacionales que decidieron involucrarse en la difusión de campañas solidarias para asistir a las víctimas de la catástrofe.